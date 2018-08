Ildsjæl søges

ALARMKLOKKERNE har bimlet i lang tid, siden nye undersøgelser viser, at næsten 20 procent af alle danske børn er overvægtige.

Derfor troppede fire ministre i onsdags med store armbevægelser op på en skole i Ishøj for at præsentere regeringens nye, store strategi for mad, måltider og sundhed over for pressen.

MINISTRENE LOD forstå, at nu skal der føres krig mod dårlige madvaner, fordi det er hovedårsagen til et enormt voksende problem med fedme hos især børn.

Men en nøje gennemgang af regeringens planer afslører, at der er tale om ren symbolpolitik. Masser af ord, men ingen handling.

EKSPERTER PEGER f.eks. på, at der hverken er afsat midler til nye skolekøkkener eller stillet krav til skolerne, selv om 70 procent af den mad, børn og unge spiser, indtages uden for hjemmet.

Skolerne får blot ’viden og inspirerende materiale’ stillet til rådighed, som de frivilligt kan benytte sig af eller lade være.

ET RÅDGIVENDE udvalg havde ellers i en rapport fra april anbefalet regeringen at skaffe midler, så skoleelever altid kan få sund mad, der er lavet lokalt på skolerne, og som børnene kan blive involveret i.

ERFARINGERNE VISER, at informationskampagner i sig selv ingen effekt har på længere sigt og slet ikke for dem, man gerne vil nå, nemlig de dårligst stillede.

Man ved, at markante tiltag som differentieret moms og afgift på sukker virker, men den slags indgreb er der ikke politisk mod til i regeringen.

VI SAVNER i den grad en ildsjæl som den verdenskendte stjernekok Jamie Oliver, der kritiserede skolemaden til eleverne i England sønder og sammen og ruskede op i myndighederne i en sådan grad, at de opdagede alvoren og skred til handling.

Han stillede ikke bare ’viden og inspirerende materiale’ til rådighed, men gik rent fysisk i spidsen for et oprør mod fish and chips-kulturen på skolerne.

HERHJEMME nøjes vi med Arne Astrup-typer, som er leveringsdygtige i en hvilken som helst form for slankekur.

Og som ikke udfordrer regeringens strategi på området, så det nytter noget.