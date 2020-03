Impotente EU

’VI ER alle italienere,’ påstod EU-kommissionsformanden, Ursula von der Leyen, for nylig.

ET KRAMPAGTIGT forsøg på at signalere fællesskab med de hårdt ramte italienere. Det faldt naturligvis til jorden uden anden notits, end at mange krummede tæer i skoene.

TOGET ER JO kørt for længst. Og det udstiller kun EU’s impotens i endnu en krise, at hun nu kommer stæsende for sent med forlorne floskler og tomme hænder. Og med et budskab, der i øvrigt er løgn – vi er netop ikke alle italienere. Vi er nationalstater mere, end vi har været det længe faktisk. Som det hed i en overskrift i går i Kristeligt Dagblad: ’Nationalstaten er tilbage som borgernes beskytter.’ Ikke EU. Det er nationalstaterne, der sådan set klarer ærterne nu, med handlekraft og beslutsomhed.

EU HAR I DEN GRAD taget en slapper, mens coronakrisen har buldret derudad. Kommissionens største bidrag har sådan set været at brokke sig over, at landene lukkede grænserne, så et af EU’s flagskibe – den fri bevægelighed – er suspenderet. Det næste bliver vel, at EU-landene, der laver hjælpepakker som f.eks. Danmark, får mere brok, fordi det er camoufleret statsstøtte og konkurrenceforvridende. Og også det vil de enkelte lande give fuckfingeren, som det allerede er sket med grænsebommene.

SKYKLAPPERNE er så tætsluttende, at von der Leyen var nærmest forurettet og irriteret for nylig, da hun holdt en velforberedt tale om sin kommissions første 100 dage, og det eneste, der interesserede pressen, var sådan set corona. Et emne, hun stort set ikke havde berørt i talen.

I GÅR meddelte en af EU-maskinens tungeste drenge, Michel Barnier – kendt som chefforhandleren, der bare har jokket på briterne i brexitsamtalerne fra dag et – at han selv er testet positiv for coronavirus. Det er svært ikke at se lidt spydigt på to nyheder, der fulgte i løbet af dagen om EU på Ritzau. Selvom rækkefølgen trods alt nok er tilfældig.

NU VIL EU sørme opbygge et lager – ja, vist nærmest to lagre – af respiratorer, ansigtsmasker og andet medicinsk udstyr. Undskyldningen har ellers indtil nu været, at sundhedssystemerne er landenes eget bord. Men nu lover von der Leyen højtideligt at skaffe lagre af respiratorer og andet materiel, og at EU vil påtage sig at fordele det til de lande, der trænger mest. Hvis EU alligevel godt kan hjælpe med den slags, hvorfor kom de så ikke i gear, da Italien kom med sine første nødskrig? Italien måtte have hjælp fra Kina. Og det ved vi jo er heeelt gratis og bare givet af et godt hjerte.

VI ER i hvert fald sikre på én ting: Der sidder bundter af EU-bureaukrater klar til engang ad åre til at modtage ansøgningsskemaer i ti formularer fra lande, der har akut brug for en respirator nu. Så er Bruxelles i sit es: De er bedre til at bekæmpe krumme agurker end finanskriser, terror, migranter og corona.

DANMARK og andre lande vil nu arbejde for, at EU lukker op for sine bugnende struktur- og støttefonde til de stater, der øser ud af kassebeholdningen for at holde vores samfund kørende. Det skal til gengæld nok ende i en masse fnidder.

88 PROCENT AF italienerne siger, at de ikke føler sig hjulpet af EU generelt. Lidt af en horrormåling. Men formentlig kendetegnende for alle medlemslandenes EU-begejstring, når vi når ud på den anden side.