EKSTRA BLADET afslørede forleden, at skatteminister Morten Bødskov var til gratis EM-landskamp i Parken inviteret af Carlsberg.

I dag kan vi oplyse, at sådan opererer landets skatteminister åbenbart generelt. Bødskov har gennem årene også fået ishockeybilletter. Samt lounge-ophold og parkeringsplads ved Brøndby Stadion.

INTET AF DET nævnte er listet på regeringens såkaldte ’åbenhedsordning’. Det er ellers der, hvor ministre skal oplyse om deres aktiviteter, så enhver kan se, at alt går ubestikkeligt og uangribeligt for sig. Ordningen hører i øvrigt under skatteministeren selv.

JEG ER IKKE overrasket. Bødskov er arketypen på den slags politiker, der ikke er helt fast i kødet. En mand, der i taknemmelighed over at blive udnævnt synes blind for andres udnyttelse af ham. Såvel som han synes naivt blottet for at sande egne overskridelser af sine beføjelser.

Mange husker Christiania-sagen. Eks-justitsminister Morten Bødskov løj over for Folketingets Retsudvalg for at efterkomme en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Hvorefter han måtte gå af.

DET ER, SOM om Bødskov har en lynlås i ryggen, hvormed behændige folk kan træde ind i ham, lyve ud af hans mund og dermed anvende ham til eget formål. I Christiania-sagen var det, som om daværende PET-chef Jakob Scharf var inden i ham.

MAN KAN også spekulere i, hvem der var inden i ham, da han som justitsminister fik vedtaget en ny offentlighedslov, der fuldt berettiget går under øgenavnet ’mørklægningsloven’. Jeg tror næppe, det var egen idé fra en politiker, hvis udtalelser nogle gange har samme virkelighedsgreb som udsagn fra mennesker, der står på en scene, bruger albuerne som vinger og siger som en høne, fordi en hypnotisør har overtaget dem.

SIDSTE LØRDAG var det så åbenbart Carlsberg, der var inden i Morten Bødskov. Og andre gange har det åbenbart været Brøndby IF eller Rødovre Mighty Bulls.

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, har jeg en mistanke om, at der findes et femte kontor i administrationen, hvor der hænger et vagtskema over, hvem der er inden i Morten Bødskov. Og hvornår. Og hvem der har ham i industriferien.