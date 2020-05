Ingen har patent på sandheden om corona

Et flertal uden om regeringen vil nu sætte fem eksperter til at udrede coronakrisen. Med fuld adgang til alle papirer fra både regering og sundhedsmyndigheder skal sandheden frem.

Det er en god idé. For lige nu er det med sandheden som med vejret: Den skifter. Under corona er rigtigt og forkert skiftet hurtigere end et dansk april-vejr.

Og den nye fase i dansk politik er lige præcis kampen om sandheden. Lukkede Mette Frederiksen Danmark for rigidt og drastisk ned? Kunne vi have bevaret mere af økonomien? Eller har det reddet os? Statsministeren har konkluderet, at hun gjorde det rigtige, og at det er godt, hun er statsminister og ikke Henrik Qvortrup. Det sidste er jeg enig med hende i. Men tænk nu, hvis en ekspert-komité konkluderer, at Mette Frederiksen handlede for bombastisk?

Det har længe været forbudt at sætte spørgsmålstegn ved ’mor Mette’ i et corona-skræmt Danmark. Alle, der gør det, forfølges på de sociale medier og tilskrives at ønske død og undergang.

Men tænk nu, hvis selv Mette og hendes råbekor kunne blive klogere af, at coronakrisen analyseres ordentligt? Tanken er besnærende – i hvert fald for alle os, der gerne vil have et bedre rustet Danmark til næste gang, en pandemi rammer.

For vi kan allerede med sikkerhed konkludere, at vi ikke var rustede denne gang. Vi manglede værnemidler, test-udstyr og vigtigst af alt: Vi manglede viden. Og selvom fejl selvsagt har været uundgåelige, har vi nu brug for at se sundhedsmyndighederne dybt i øjnene. Ikke mindst oven på en række spektakulære fejlbedømmelser og skiftende meldinger undervejs.

Mette Frederiksen har garderet sig mod kritik ved netop at sige, at ‘alle begår fejl’, og det vil hun også komme til. Men jeg synes, at det ser ud til at knibe med at stå ved dem.

Da statsministeren i sidste uge blev bedt om en refleksion om den rigide nedlukning og sin sammenligning med ligvogne i Italien af Henrik Qvortrup, erklærede hun bastant: ‘Det kommer jeg aldrig til at fortryde.’

Hvorfor egentlig ikke? I denne uge konstaterer vi faktisk, at smittespredningen i Danmark ikke var nær så alvorlig, som Statens Serum Instituts tal viste. Og som Mette Frederiksen selv anvendte til at skræmme nationen med. Instituttets tal om ’smittetrykket’ var voldsomt overdrevne.

Angiveligt på grund af en fejl i regneark – endnu en hændelse, der bør udredes.

Scenariet med Qvortrup mindede mere om en politikers kamp for sit eftermæle, hvor det første offer ligesom i krig er sandheden. Socialdemokraterne vil ganske vist også have en redegørelse. Siger de. Men ikke lige foreløbig. De satser på at beholde patentet på sandheden, så længe som muligt.