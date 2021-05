Politikerne er vilde med at overvåge danskerne. Der kommer flere og flere kameraer til, og ifølge den socialdemokratiske justitsminister, Nick Hækkerup, så øger udviklingen ligefrem befolkningens frihed.

Anderledes håndsky er de samme politikere, når det drejer sig om dem selv. Ve den journalist, der passer en politiker op på Christiansborg med et kamera og spørger til dårlige sager uden at have fået politikerens udtrykkelige samtykke på forhånd. Så bliver der klaget på stedet.

Socialdemokratiet klagede, da Ekstra Bladet i sidste uge tændte et kamera og spurgte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til den asylaftale, han selv netop havde indgået med Rwanda.

Det samme gjorde regeringspartiet, da Ekstra Bladet spurgte politisk ordfører Jesper Petersen om, hvorvidt de danske børn i Syrien skal hjem.

Også Dansk Folkeparti klagede, da vi for et år siden spurgte ind til MELD-sagen, hvor en ansat i partiet på mystisk fremstod som hoteldirektør.

Og de har ret til at klage.

Politikerne håndhæver nemlig et udtrykkeligt forbud mod at filme dem, hvis man spørger til en sag, de ikke har lyst til at kommentere. De har med andre ord værnet sig mod, at vælgerne ser optagelser af dem, hvor de siger ’ingen kommentarer’. I hvert fald, når det foregår på Christiansborg. Det kan vores øjne åbenbart ikke tåle.

Konsekvensen er den helt banale, at en politiker, der eksempelvis har taget af kassen eller på kvindelige kolleger, ikke kan blive konfronteret, hvis hun eller han ikke selv vil. Og gæt hvem, der har lavet reglerne: politikerne selv.

Må vi stilfærdigt minde om, at Christiansborg er befolkningens hus? Det er politikernes arbejdsplads, ja. Men de enkelte politikere er der på lånt tid, fordi vælgerne har givet dem lov til at være der. Derfor skal de stille op.

Politikerne er blevet for forvænte med enetaler. I gamle dage skulle en folkevalgt stå på byens torv og modstå publikums argumenter.

I dag skriver de på Facebook. De laver kampagnevideoer, pengeklubber og stiller op til interviews i studier, når de har fået pudret næsen og aftalt ’spørge-rammen’ på forhånd.

Det dur ikke. Politikerne skal også stille op, når de ikke selv har bestemt det. Ikke for deres skyld, men for det frie samfunds skyld.