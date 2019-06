MENS ALMINDELIGE lønmodtagere bliver kontrolleret i hoved og røv fra vugge til grav, slipper politikerne på mange områder for at blive kigget i kortene af myndighederne.

Seneste eksempel er de mange millioner, som Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersen og Kristendemokraterne vil modtage de kommende år, selv om de ikke er repræsenteret i Folketinget.

Pengene skal bruges til ’politisk arbejde’, men ingen tjekker, at det sker.

BALLADEMAGEREN Rasmus Paludans parti kan således indkassere over otte millioner kr., hvis næste valg først kommer om fire år. Og Paludan har allerede sagt, at en god del af pengene havner i hans egen lomme.

– Jeg skal have mindst samme løn som folketingspolitikere, proklamerer han.

PÅ VALGAFTENEN kom Klaus Riskær for skade at love, at han ikke genopstiller, og at hans parti nu opløses.

Men da han hørte om de mange rare penge, fik piben en anden lyd. Nu hedder det sig, at partiet fortsætter som græsrodsbevægelse.

OGSÅ PÅ ANDRE områder slipper folkevalgte for irriterende dyneløft.

Vragede politikere får eftervederlag i op til to år – 56.494 kr. om måneden. Det bortfalder dog, hvis vedkommende får nyt job. Men der er ingen kontrol overhovedet.

Hvis en MF meddeler, at han/hun vil på sygeorlov, bevilges det automatisk. Der er intet krav om lægeerklæring som på arbejdsmarkedet.

ER DU MEDLEM af Europa-Parlamentet, får du 65.000 kr. i løn om måneden plus et skattefrit tillæg på 32.850 kr. – de såkaldte blyantspenge.

Pengene skal bruges til kontordrift, men ingen tjekker, om reglerne overholdes.

Der er flere gange fremsat forslag om regnskabsaflæggelse, men de er hver gang blevet nedstemt af et stort flertal.

Altså heller ingen kontrol her.

SAMLET SET må man konstatere, at systemet tror på, at politikerne har en højere moral end den øvrige befolkning.

Den køber vi ikke. Så vi bliver endnu en gang nødt til at henvise til Lenins berømte parole:

Kontrol er bedre end tillid.