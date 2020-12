Ingen må udfordre Mette

Statsminister Mette Frederiksen synes ikke, der er nogen grund til at stille op til interviews i de traditionelle medier. For – som hun sagde på sit eget nedluknings-pressemøde i mandags – har de ikke ’så mange abonnenter længere. Så hvis man kun er til stede i aviserne, vil der være mange danskere, man ikke er i dialog med’.

Hvilket er løgn. Pressens minister er åbenbart ikke klar over, at eksempelvis Ekstra Bladet med ekstrabladet.dk aldrig har haft flere læsere.

Mette Frederiksen vil hellere skrive på sin egen Facebook-profil. Her er der ikke meget modstand, og hun kan tilmed lave en lille, sød video, hvor hun plaprer om brunkager og klejner og lige får indføjet, at der snart kommer en ny nedlukning af landet, inden hun runder af med at ’nu mangler vi bare, at det også begynder at sne’.

Nej, Mette Frederiksen, vi mangler en statsminister, der stiller op til kritiske interviews. ’Pressemøderne’ er blevet en lige så stor parodi som Facebook-opdateringerne. De udgør på det nærmeste en lydighedsprøve for journalister. Alt er stramt koreograferet af statsministeren og hendes hær af spin-domptører. En sød repræsentant for Børneavisen vægtes lige så højt i den stramt afsatte tid som de landsdækkende tv-stationer og aviser, og ingen, hverken børne- eller voksen-journalister, får lov til for alvor at følge op, når Mette taler udenom.

Statsministeren tror, at den bedste model til at komme gennem pandemien, er, at vi alle bare blindt stoler på hende. Hun bliver fornærmet, når nogen rejser den mindste form for kritik, for hun gør det jo for vores skyld. Derfor gider hun ikke uddybe baggrunden for de voldsomme indgreb, hun gentagne gange har foretaget. En minkbranche er ulovligt lagt øde, og julehyggen er aflyst for halvdelen af den danske befolkning. Helt ind til juletræet vil Mette Frederiksen styre vores liv.

Derfor kunne vi danskere godt fortjene, at Mette Frederiksen stillede op til et interview eller ti, hvor hendes beslutninger blev udfordret af professionelle spørgere.

Men det vil statsministeren ikke. Som Twitter-brugeren Carsten Rasmussen skrev: ’En fri og uafhængig presse stiller pisseirriterende spørgsmål, og derfor har vi brug for den.’