Ingen må være smittede

Det må være den frygtede coronabølge nr. to, vi befinder os i. Ellers ligner de mange foranstaltninger og begrænsninger i vores liv jo vanvid. Mundbind er det mindste. Men fester, sport og kultur arrangementer en masse aflyses, fordi vi ikke må samles mere end 50 ad gangen. Det var godt, vi lige nåede at få afviklet de udskudte konfirmationer fra foråret. Politiet stormer restauranter, fordi de er ved at afregne med de sidste gæster et minut over kl. 22. Skoler og daginstitutioner lukker på skift, og vi opfordres igen til at arbejde hjemme.

Ser man på tallene, er der ingen dækning for at skride så hårdt ind. Godt to millioner test er gennemført. Kun 21.000 har påvist smitte. Det er omkring en procent. Og hospitalerne er på ingen måde overbelastede eller på vej til at blive det. I går var 62 indlagt med corona.

Men i Mette Frederiksens Danmark må der ikke være smitte. Det er regeringens succeskriterie. Og da vi alle er så skræmte af corona, er det også måden at blive populær på, synes man at tænke.

Virker det? Måske. Men omkostningerne er, at vi lige så godt kan vænne os til, at vi lukker op og ned på skift, så ingen til sidst kan finde rundt i hvordan reglerne er. Der kommer hele tiden nye regler. Regeringen vil så gerne vise handlekraft, men er det i virkeligheden bare et dække over, at strategien om nul smittede fra starten var umulig?

Jeg ved det ikke og vil helst tro, at Mette Frederiksen og hendes eksperter har ret. Men jeg kommer desværre ofte i tvivl, specielt når jeg hører Kåre Mølback tale om, at vi skal danne små sociale bobler og kun tale med dem hele efteråret. Som så siden skydes ned.

Jeg er på ingen måde ekspert, men vil gerne spørge, om ikke der manes et coronaspøgelse frem her? Om ikke de mange og ind i mellem ulogiske regler mest af alt gør os 98 procent bange og 99 procent i tvivl, mens kun regeringen finder dem 100 procent nødvendige? Hvis det er coronabølge nr. to, tyder tallene vel på, at vi godt kan tage det lidt mere roligt.