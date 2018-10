Ingen savnede 111 mio.

64-årige Britta fra Hvidovre har taget røven på os alle. I 16 år.

111 millioner kroner har Britta, ifølge anklagen, raget til sig. Det er næsten lidt komisk, hvis ikke det lige var fordi, pengene skulle være gået til socialt udsatte i Danmark.

Men måske er det ligefrem heldigt, at Britta nuppede pengene. For virkeligheden er, at der hvor pengene kommer fra, de såkaldte satspuljer, er der mildest talt kaos. Ingen har ganske enkelt savnet de 111 millioner kr.

Satspuljerne er penge, der gives ved finanslovsforhandlingerne, så de enkelte folketingsmedlemmer groft sagt kan pleje deres egne små ’Hassan’er’ og sikre støtte til lokale projekter, hvor de er valgt. Rammen er, at det skal være initiativer til fordel for svage og udsatte grupper og personer på overførselsindkomst. En smuk tanke, der gennem årene har hjulpet utallige sportsklubber, unge mødre, hjemløse, ensomme og andre.

Men ordningen er også et virvar af pengestrømme. I år er den samlede pulje på 15 milliarder kroner. Nogle af pengene bliver aldrig brugt, og så skal de sendes tilbage i systemet.

Pengene, der løber tilbage, kan ikke altid kan spores. I regnskaberne står der ofte bare, at de er ‘bortfaldet’. Det giver mildest talt gode betingelser for folk som Britta, der sidder inde i systemet.

Man kan undre sig over, at ingen alarmklokker ringede. Men i et virvar af millioner, der ruller frem og tilbage, er det måske ikke så svært at forestille sig, at en betroet insider kan stikke nogle millioner i lommen. Faktisk vil det undre mig, hvis der ikke er flere Britta’er. Oveni havde Britta alle sine konti i Danske Bank, og her var der åbenbart heller ikke nogen, der undrede sig over, at en kontorchef i Socialstyrelsen hver tredje uge fik indsat 400.000 kr.

Alle disse forhold gør ikke skandalen mindre. Specielt ikke i lyset af hvordan selvsamme styrelse, som Britta var ansat i, nidkært kræver dokumentation for berettigelsen af hver en krone, der skal udbetales til en kontanthjælpsmodtager.

Børne- og socialminister Mai Mercado, (K), er chokeret. Det er vi andre også. Men vi bliver endnu mere chokerede, hvis politikerne ikke strammer op. Skærpet kontrol er ikke nok. Man bør gøre op med hele det kaotiske og fedterøvsagtige satspuljesystem og indføre klare og gennemskuelige regler for tildeling af midler til at hjælpe svage og udsatte.

Men det skal vi nok ikke regne med. For så har politikerne ikke mere mulighed for at spille julemænd i deres lokalområder.