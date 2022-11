I SOMMER gik NemID og MitID ned. Halvanden million danskere var i flere dage afskåret fra vigtige offentlige sites. Man kunne ikke få fornyet recepter på sundhed.dk. Man kunne ikke læse sin digitale post. Man kunne ikke underskrive købsaftaler.

OGSÅ erhvervsvirksomheder var selvfølgelig ramt: Årsrapporter måtte udskydes, og advokater kunne ikke arbejde, for domstolenes fælles portal var også smækket i. Det har kostet os alle en del penge, og masser af tid.

HVAD VAR der dog sket – var det mon russiske hackere? Næh, nej. Det var ingen russisk forbrydelse; det var hjemmegjort dansk idioti. Den var til gengæld i verdensklasse.

DET VISER sig nemlig, at det fem dage lange nedbrud skyldtes en serie fuldkomne tåbeligheder hos Nets, det private firma, som politikerne lader drive det digitaliseringscirkus, de samtidig tvinger danskerne til at deltage i.

’DET ER nærmest et monument over inkompetence,’ lyder dommen fra en it-ekspert til DR, som har undersøgt sagen. Hverken Nets eller regeringen havde åbenbart lyst til selv at fortælle, hvad der var foregået.

DET FORSTÅR man godt. Det viser sig nemlig, at Nets simpelthen havde givet fanden i flere sine egne sikkerhedsregler. Man havde for eksempel i to år ikke testet egne nødprocedurer – en slags digital brandøvelse, der skal afholdes hvert halve år. I andre tilfælde havde man undervurderet risici og overset advarselstegn. Nets har kort sagt ikke haft styr på sikkerheden i et vigtigt stykke dansk infrastruktur.

HVEM ER Nets? Det er et privat firma, som reelt har monopol. Det var engang ejet af banker i Danmark og Norge. Så blev det solgt til nogle kapitalfonde for 17 milliarder kroner. De solgte tre år senere videre til nogle andre kapitalfonde for det dobbelte beløb, og et væld af chefer i Nets fik helt uhyrlige bonusser. For to år siden blev Nets igen solgt, denne gang til Italien, og igen regnede det med bonusser. Den gamle topchef er blevet milliardær, og en mand, som i to et halvt år var kommunikationschef, har tjent 35 millioner. Dem betaler kunderne, altså os.

OG SKIDTET virker ikke.

POLITIKERNE MÅ reagere: Opgaven med NemID og MitID bør hurtigst muligt tages fra Nets. Det burde faktisk være sket for mange år siden. Vigtig dansk infrastruktur skal ejes af den danske stat, ikke være malkeko og kastebold for private kapitalinteresser.