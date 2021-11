Inkompetent

HUN ER skredet fra en milliardregning.

Vi taler hospitalsbyggerier, der er stærkt forsinkede. Og voldsomt fordyrede. Sophie Hæstorp Andersen (S) er dertil hovedansvarlig for en af de dyreste IT-skandaler i danmarkshistorien – Sundhedsplatformen.

Og på tirsdag bliver hun overborgmester i København.

PERSONLIGT ER JEG forbløffet over, at man i dansk politik får lov til at være så løsrevet fra egen gerning.

IT-systemet Sundhedsplatformen blev i Hæstorps ’regeringstid’ som regionsrådsformand det dyreste IT-projekt i det danske sundhedsvæsens historie: 2,8 milliarder kroner.

Indført af Hæstorps socialdemokratiske forgænger skulle Sundhedsplatformen have lettet arbejdsgangene på hospitalerne og effektiviseret behandlingerne, men blev skyld i fejlmedicineringer, forsømmelser og færre behandlinger. Læger har forladt hospitaler i vrede. Sygeplejersker er bukket under af stress.

STATSREVISORERNE reviderede Hæstorp og kompagnis fejl og mangler: ’Uprofessionel og kritisabel’, og ’faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede’, skrev revisorerne blandt andet.

Sophie Hæstorp Andersen tog kritikken ’alvorligt’, sagde hun. Hun ’var blevet klogere undervejs’. Men det var udsagn med en forbløffelse over, at hun overhovedet havde ansvar for noget som helst i verden.

MAN ANEDE denne arrogante tilgang gå igen blandt de kolde hænder i det embedsapparat, der har indført og dikteret Sundhedsplatformen, og på hvis side Hæstorp hele tiden har stået.

HER FANDTES ingen fejl, kun ’behov for udbedringer’ samt en forestilling om, at milliarderne af skattekroner er uendelige, og ens råderet til at anvende sit politiske privilegie, løsrevet fra en besværlig virkelighed, er evig.

DET ER DENNE tilgang til borgernes penge, politisk ansvar og redelig administration, der venter hovedstaden efter på tirsdag. Københavns kommende overborgmester har det åbenbart med sine offentligt ansatte, som herskabsfolk har det med tyende.

SOPHIE HÆSTORP Andersen forsøgte op til sidste jul som regionsrådsformand at spise regionens sygeplejersker af med et honninghjerte som tak for en særlig indsats under pandemien. 447 sygeplejersker leverede i vrede honninghjerterne tilbage til hende. Hæstorp skulle tvinges til at undskylde sin mangel på situationsfornemmelse.

DA HUN i maj kundgjorde sin afgang som regionsrådsformand, skrev Sophie Hæstorp Andersen på Facebook: ’Jeg er stolt af at have udviklet et mere menneskeligt sundhedsvæsen, styrket en sammenhængende infrastruktur og sat turbo på regionens grønne omstilling’.

DENGANG TURDE jeg ikke tænde min bullshit-detektor af frygt for, at den brød sammen under dette udsagn. Det bliver ikke lettere fremover, tænker jeg. Socialdemokraterne vil gå tilbage. Enhedslisten vil måske for første gang blive større – hvilket ikke ligefrem hjælper – men Hæstorp ender som overborgmester. Alt sammen på trods af, at Sophie Hæstorp Andersen, set fra borgerens side, ikke har vist sig som andet end i enestående grad inkompetent.