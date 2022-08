It-oprøret ulmer

LAD MIG SIGE det straks: Jeg er ingen nørd, men heller ikke it-analfabet. Jeg er sådan cirka midt imellem som så mange andre, der er oppe i årene.

Og det er et skidt sted at være.

POLITIKEN HAR har i en artikelserie skrevet om de 20-25 procent af befolkningen, som har problemer med digitaliseringen og dermed risikerer at miste rettigheder.

Først var der e-Boks, hvor mails til/fra det offentlige og bank og forsikringsselskaber kunne komme frem, uden at ubudne havde mulighed for at kigge i dem.

Så kom Nem-id, så man kunne kommunikere sikkert med netbanken og det offentliges hjemmesider.

Derefter opstod Mit-id og Digital Post, fordi e-Boks og Nem-id ikke var godt nok.

Og nu Mit.dk, der til forveksling ligner Borger.dk.

ISÆR PROBLEMER med overgangen fra Nem-id til Mit-id har fået mange på barrikaderne med vrede indlæg på de sociale medier og i avisernes læserbrevsspalter. Og det er tilsyneladende kommet så meget bag på myndighederne, at der er ventetider på mange uger for at få hjælp på den kommunale borgerservice. Med frustrerede og fortvivlede borgere til følge.

KUNSTNEREN PER ARNOLDI er en af de mange, som har fået nok. Han er vred og kalder udviklingen for ’en kynisk it-dødsrute’. I Politiken opfordrer han til oprør og foreslår, at der dannes ’en folkebevægelse for et liv uden for it-tyranniet’.

HIDTIL HAR POLITIKERNE bare ladet stå til og svigtet borgerne med deres passivitet.

Derfor foreslår SF’s finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, at der i en kommende regering udnævnes en minister med digitalisering som sit centrale ansvarsområde. Og at der i Folketinget etableres et it-udvalg, hvor politikerne kan drøfte problemer og løsninger.

AMBITIONERNE OM at blive verdensførende på it-området har hidtil medført, at offentlige styrelser har fået trukket løsninger ned over hovedet, som mildest talt ikke fungerer og derfor er skadelige for borgerne. Behøver vi at nævne Skat?

VI ØNSKER IKKE at bremse digitaliseringen, men det er nødvendigt med mere kontrol for at undgå negative konsekvenser for den digitale underklasse, ung eller gammel.

Det kræver en samlet politisk styring, som i dag er helt og aldeles fraværende. Digitaliseringsstyrelsen har til overflod bevist sin utilstrækkelighed.

HOVSA-LØSNINGER og digital arrogance har skabt et samfund med A- og B-borgere. Det kan ikke fortsætte.