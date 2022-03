Ja-partiernes sygeseng

DEN 1. JUNI skal danskerne stemme ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Og så skulle man jo tro, at det i al sin enkelthed bare var det, der stod på stemmesedlen. Men nej.

Regeringen lægger i stedet op til, at vælgerne skal forholde sig til følgende spørgsmål:

Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

BEMÆRK ALLE DE behagelige og forblommede ord om ’deltagelse’, ’samarbejde’ og ’sikkerhed’, der lige bliver flettet ind i spørgsmålet, i håb om at det så glider lidt lettere ned at svare ja. Tilfældigt er det helt sikkert ikke. Og dumt er det uden tvivl.

For man kan allerede nu fornemme, hvordan ja-partierne er ved at lægge sig godt til rette i deres gamle sygeseng. Den, som de altid havner i, når danskerne skal stemme om EU: De regner med, at vælgerne er idioter.

DA VI SKULLE STEMME om at afskaffe retsforbeholdet tilbage i 2015, fastholdt ja-partierne, at det så sandelig ikke handlede om at afskaffe retsforbeholdet. Næh nej, vi skulle blot ’omdanne forbeholdet til en tilvalgsordning’, så vi kunne blive i Europol og stoppe alle de pædofile.

Ja-sidens ulideligt fladpandede spinforsøg blev naturligvis gennemskuet af vælgerne, og den tabte med et brag, selvom stort set alle danskere gerne ville have været med i Europol. Ja-sidens værste modstander er med andre ord som sædvanlig ja-siden selv. De gør det så let at være et nej-parti, at det faktisk ikke ville være helt urealistisk, at nej-siden kunne stille med en stueplante eller en chimpanse som politisk trækplaster og stadig tæve ja-partierne ved folkeafstemningen.

TAG NU UDENRIGSMINISTER Jeppe Kofod. Han henviser til, at danskerne jo bare kan sætte sig ind i ’lovbemærkningerne’, hvis de vil blive klogere på, hvad vi egentlig skal stemme om. Som en enevældig konge, der rider rundt på sin hvide hest og beder de travle bønder om at gå ind på høringsportalen.

Hvad med bare at skrive det på stemmesedlen? Det er komisk at overvære, hvordan de selvudråbte ’ansvarlige partier’ render ja-panden mod den samme uansvarlige mur hver eneste gang.