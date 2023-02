Ja, rend os i røven

ER NOGEN i tvivl om, hvorvidt Lars von Trier stadig har en rolle at spille i dansk kulturliv, så læs følgende:

'REND MIG I RØVEN! Arbejder kun under total kunstnerisk frihed. Enhver form for censur eller kvotering på området er en indskrænkning af ytringsfriheden og leder dermed slutgyldigt til fascisme,' skriver den verdensberømte instruktør i en mail til Berlingske.

ANLEDNINGEN ER en mediekampagne udført af en gruppe danske skuespillere af anden etnisk herkomst. De anklager tre filminstruktører for at diskriminere skuespillere. Instruktørerne er Thomas Vinterberg, Paprika Steen og Lars von Trier.

OG VON TRIER har så reageret med rette svar.

FOR NÅR skuespillere anklager ikke bare en branche, men navngivne instruktører for at undertrykke dem og dermed indirekte beskylder filmmagerne for racisme eller som mindstemål for at være fordomsfulde, tager skuespillerne netop første skridt på vejen til selv at blive det, de hævder at være undertrykt af: et regime.

TRE AKTUELLE danske film og tv-serier - af de nævnte instruktører - rummer i alt 42 karakterer, og ingen af disse er af anden etnisk oprindelse end dansk, lyder anklagen. Næppe overraskende i et af verdens mest befolkningshomogene lande. Men det har fået skuespillerne af anden etnisk herkomst til at manipulere filmplakaterne og indsætte aktører med forskellig hudfarve 'i diversitetens navn'. For 'hvor længe skal vi finde os i det,' spørger skuespillerne i Berlingske.

MEN SOM Lars von Trier påpeger, er det hverken en ligheds- eller diversitetsdisciplin at skabe film. Her har kvoter ingen gang. Kunst skal være fri. Som i fuldstændig fri. Hvorefter den må stå sin test og møde sin dom hos publikum.

MEN IDENTITETSPOLITIKKEN gør sit indtog i kunsten i disse år. Og ikke altid for det gode. For et par år siden tvang det transseksuelle miljø Scarlett Johansson til at opgive rollen som transseksuel i en ny storfilm, fordi hun ikke selv er transseksuel. Og Eddie Redmayne måtte - dette er ikke engang en vittighed - fortryde, at han som skuespiller i filmen 'The Danish Girl' udgav sig for noget, han ikke er.

MAN LER. Indtil tragedien går op for en. Selv de største lader sig kyse af den indbyggede fascisme, som Trier netop taler om findes i identitetspolitik.

HVIS SKUESPILLERE hævder, at deres etnicitet, religion, seksualitet, køn eller andet kræver særlige hensyn, er der kun ét at sige til dem: 'Hermed beder I ikke om andres respekt, men andres underkastelse.'

DET ER vejen til krænkelseskulturens diktatur. Og det er ikke en forestilling, man skal ønske sig.