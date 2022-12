Ja tak, god idé

VI ANERKENDER, hvis den nye regering vil det rette.

Folketinget har stort set ikke bestilt andet end at akademisere alle uddannelser i Danmark i et par årtier. Samtidig med at man sært nok løbende har nedsat kravene til kunnen.

OG SVM-REGERINGEN ønsker ifølge regeringsgrundlaget at fremme erhvervsuddannelserne. Blandt andet ved at skærpe kravene til at blive optaget i gymnasiet.

Det er indiskutabelt en god idé.

IFØLGE gymnasieledere, -lærere og -elever bliver de gjort blodig uret. Det vil øge uligheden i samfundet, lyder det ifølge mediet Gymnasieskolen. Her har man så ikke helt styr på, hvad en blikkenslager eller tømrer tjener om året, i fald man mener, at erhvervsuddannelserne fører til medlemskab af en lavere social klasse.

Dertil kommer, at uddannelses-Danmark ikke er til for at afhjælpe sociale bekymringer eller holde gymnasielærere i arbejde.

DE UNGE VIL ikke være slagtere, tømrere eller blikkenslagere. Eller også præsenteres de ikke ordentligt for muligheden. Hvilket er skidt for samfundet. Og dertil for de unges egne livsmuligheder. Men hvad langt værre er: Politikerne på Christiansborg har i alt for mange år heller ikke syntes, de skal være håndværksuddannede.

HELT TILBAGE fra begyndelsen af 00’erne er optaget til erhvervsuddannelserne gået ned. Alle skulle være vidensarbejdere – gennem først gymnasiet og derpå universitetet.

FOR MINDRE END et år siden afslørede nye tal, at andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er faldet med mere end 15 procent de seneste ti år. Til gengæld er optaget på gymnasierne vokset.

Det er ene og alene et uddannelsessnobbet folketings skyld. Et folketing fyldt med videns-uddannede, et folketing proppet med cand. det ene eller andet, der særligt blandt socialdemokrater ynder at smykke sig med at være til for netop håndens folk. Hvilket er en ironi, da stort set ingen i partiet nogensinde har haft, hvad de fleste vil kalde et rigtigt arbejde.

SOM VI FØR har fremhævet, er vi i Danmark for mange papirmænd og papirkvinder. For mange, der kontrollerer, taler, tolker og tegner. Og for få, der bygger og reparerer.

Et videnssamfund er en glimrende idé. Hvis man har sikret sig, at det ikke lukker, når der sprænger et vandrør, og it-kontorlandskabet oversvømmes.

MATTIAS TESFAYE er ikke alene en af de få politikere i hele Folketinget, der har håndværkerbaggrund. Han er vel også den første ikke-akademiker, der er blevet undervisningsminister. Vi ved, at han før har erklæret erhvervsuddannelserne for et hjertebarn. Lad det ikke – som i alle tidligere folketingssamlinger – blive ved en erklæring.