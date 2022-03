Jagten på en døende

I en seng på Rigshospitalets intensivafdeling kæmper den 31-årige Nick, der lider af aggressiv leukæmi, for sit liv. Alligevel gav kommunen ham afslag på midlertidig pension. Han er ikke syg nok, lød begrundelsen. Og for godt et par uger siden skrev Jobcentret og spurgte, om han snart var klar til at komme i erhvervspraktik.

Undskyld vores franske her på Ekstra Bladet, hvor vi har bragt historien: Men hvad fanden sker der?

Det er desværre en gentagen skandale. At samfundet optaget af regler og bureaukrati svigter de borgere, som velfærdsstaten oprindeligt blev bygget til, fordi man i dag er sygeligt optaget af egen administrative navle.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) burde ligesom socialminister Astrid Krag (S) ile undskyldende til med det samme og rette op på udåden. Men der vel en ministerselfie, der skal tages og lægges op et eller andet sted?

Langtidsledige, sygemeldte, nyuddannede, nytilkomne og almindelige lønmodtagere, som står uden arbejde i få måneder – alle skal igennem møllen hos et jobcenter. Systemet koster os mellem 12 og 13 milliarder kroner om året. Kommunerne bruger godt syv milliarder kroner på aktivering og fem milliarder kroner på administrative udgifter i jobcentrene.

Jobcentrene er en fænomenal fiasko. Ud over at holde ledige beskæftigede med i en ende- og formålsløs række at øve sig i at skrive ansøgninger er centrene helt åbenbart en offentlig arketype på, at her er en forvaltning, der – formentlig på grund af et regelhelvede fra Christiansborg – er mere til for de ansattes skyld end for samfundets.

Ægte syge og uarbejdsdygtige mennesker tages således som gidsler af jobcentrene, der selvsagt skal nedlægges. Der bør udtænkes et helt nyt system – og ingen, der har været i ledelsen af det gamle, må tænke med.

Efter vores artikler har Nick fået tilkendt pension. Men jobcentret har stadig jagtet en dødssyg mand. En af lægerne på hospitalet gør opmærksom på, at sygdommen allerede er anmeldt og skriver følgende om Nick til jobcentret:

’Han er ekstremt afmagret og afkræftet, immunforsvaret er helt i bund … (Det er) urealistisk at tale om aktivering eller jobprøvning, og det vil i givet fald med sikkerhed forværre hans chancer for helbredelse.’

Bureaukraterne bør tvinges til at læse dette op for hinanden, mens de skammer sig. Og ministeren må gerne være til stede.