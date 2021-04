JAKOBS CHANCE

EFTER PÅSKENS FRIDAGE fortsætter de politiske forhandlinger om genåbningen af Danmark i næste uge.

De borgerlige presser på for at få fjernet flere restriktioner hurtigere – bl.a. en genåbning af grænserne for vaccinerede turister. Man har mistanke om, at regeringen hidtil kun har videregivet papirer med de værste scenarier.

SELV OM DER ER bred enighed om en foreløbig plan, er stemningen præget af mistro. De blå partier med Venstre i spidsen kritiserer fortsat regeringen for lukkethed under coronakrisen.

De har i flere tilfælde med rette følt sig underinformeret – eksempelvis om den mangel på udstyr, som efter alt af dømme var den væsentligste årsag til, at myndighederne i lang tid forfulgte en fodslæbende teststrategi.

SOM VENSTRES politiske ordfører Sophie Løhde udtrykker det: ’Mørklægning og hemmeligholdelse af data er helt uacceptabelt, når så afgørende beslutninger for vores samfund skal træffes.’

Mette Frederiksens magtfuldkommenhed har længe været en torn i øjet på partiboss Jakob Ellemann.

HAN HAR ANKLAGET regeringen for i alt for høj grad at mørklægge de analyser og dokumenter, som den træffer sine beslutninger ud fra.

Der skal hives og slides for at få dem udleveret, og mange kender man først eksistensen af, når de er blevet afsløret i medierne.

DERFOR GIK en alliance uden om regeringen bestående af oppositionen og de radikale for nogle måneder siden sammen om et såkaldt manifest, som krævede ’fuld åbenhed om alle data og alle beslutninger, der træffes i coronakrisen.’

Manifestet har ikke hjulpet synderligt, men det er bemærkelsesværdigt, at netop Jakob Ellemann taler så varmt om åbenhed.

IKKE MINDST, fordi hans parti i så mange år har stået på mål for en lov – kaldet mørklægningsloven – der sikrer, at offentligheden kun sjældent kan få indsigt i, hvad der ligger til grund for en regerings beslutninger.

Vi håber, at Venstres nyfundne indsigt i farerne ved mørklægning vil få partiet til at tage et opgør med den gældende lov, som de hidtil har værnet om sammen med Socialdemokratiet.

DET HAR ELLEMANN hidtil ikke ønsket, for det kan vel ikke udelukkes, at han selv ad åre bliver minister igen, og den slags har det ikke godt med at blive kigget over skulderen.

Men med sine coronaerfaringer må vi forvente, at han nu sætter handling bag ordene. Ellers må vi konkludere, at manden er en hykler.