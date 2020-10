Jeg skammer mig ikke over at passe mit arbejde

I dag møder jeg Lars Løkke Rasmussen i ’Presselogen’ på TV2 News. Da Lars Løkke var statsminister – og dermed også pressens minister – havde han aldrig tid til at møde pressen i ’Presselogen’. Men nu kommer han for at gentage, at jeg skal skamme mig, som han skrev på Twitter i onsdags. Jeg skal skamme mig over, at jeg passer mit arbejde som ansvarshavende redaktør.

Onsdag afviste jeg at bringe en historie om Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, der engang havde et forhold til en skoleelev, som han havde undervist.

Det er langtfra første gang, jeg afviser en færdig historie i Ekstra Bladet, fordi jeg ikke finder, at dokumentationen er god nok. Her var hændelsen desuden 20 år gammel. Det er sådan set dét, en ansvarshavende redaktørs arbejde går ud på.

Men Løkke er ’forarget’. Han forstår ikke mine ’journalistiske principper’. De er ellers enkle. Man bringer historier, når de er relevante og aktuelle og kan dokumenteres.

Løkkes væsentligste indsigelse er, at vi ikke nåede at ringe til Jesper Petersen og fortælle, at historien var lagt ned, før Jesper Petersen selv havde udgivet en version af hændelsen på sin Facebook-side. En i øvrigt meget kendt metode blandt politikere for at lave ’damage control’, når de tror, der er en kritisk historie på vej om dem.

Det var en metode, Løkke selv benyttede i 2015, da Ekstra Bladet havde søgt aktindsigt i hans alkoholregninger i Statsministeriet. Løkke lagde alle bilag op på Facebook for at vise, hvor små sko vi gik i. Men heller ikke her bragte vi en historie, fordi bilagene ikke viste et eksorbitant alkoholforbrug på statens regning, sådan som vi havde fået et tip om. Men vi undersøgte sagen, ja, ligesom vi har undersøgt sagen om Jesper Petersen.

Jeg er ærgerlig over, at Jesper Petersen var hurtigere til at publicere, end vi var til at ringe. Men han kunne jo også have fået sine pressefolk til at ringe til os, før de publicerede. Så ville de i hvert fald have vidst, at det kun var dem, der skrev om sagen.

Vi valgte at ringe til kvinden først og nåede ikke Jesper Petersen inden hans ’udgivelse’. Men da han selv gik på banen, omtalte vi naturligvis dette. Og det er her, kæden hopper helt af for Løkke. For vi bør skamme os over – ja, det er direkte ’ulækkert,’ skriver Løkke på Facebook, at vi overhovedet omtalte Jesper Petersens Facebook-opslag. Alle andre medier omtalte Facebook-opslaget, men Ekstra Bladet må ikke, og vi skal skamme os over at gøre det, selvom opslaget handlede om os.

Ekstra Bladet undersøgte en #metoo-sag. Vi besluttede ikke at bringe den. Og nu er den helt gal med Ekstra Bladet. Det går over min forstand. Men med denne logik synes jeg, der er grund til at være glad for, at Lars Løkke Rasmussen ikke længere er hverken statsminister eller pressens minister.