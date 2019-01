Jeg tror ikke du har brug for endnu en flygtninge valgkamp

Danmark skal have en stram udlændingepolitik. Vi kan ikke redde hele verden, og vi kan ikke hjælpe det halve Afrika til et bedre liv.



Derfor er det godt, at der sidste år kun kom 3523 asylsøgere til Danmark – 23 flere end året før – men stadig det laveste niveau i mange, mange år.



Tak endelig Dansk Folkeparti for at have ændret den naive danske tilgang til flygtninge og sat hælene i tilbage i 2001.



Og når vi så er enige om den forudsætning, kan vi godt begynde at trække vejret lidt roligere, få pulsen ned og stoppe de absurde generaliseringer.



Det er ikke alle muslimer, der er fundamentalister. Det er faktisk kun ganske få, og de skal bekæmpes. Vi skal ikke acceptere, at man lever i parallelsamfund, hvor danske normer om ligestilling og demokrati er sat ud af kraft. Men langt de fleste muslimer vil heldigvis gerne være en del af Danmark på dansk.



Vi har religionsfrihed i Danmark. Få går i burka. Det behøvede vi ikke lave en lov imod, for det hjælper ikke burkaklædte kvinder ud af deres isolation. Vi kan ligeledes godt behandle afviste asylansøgeres børn anstændigt og samtidigt insistere på, at de er afviste.



For tre år siden lavede vi en smykkelov. Den er aldrig blevet brugt. Den har mest af alt givet os ry som en udlændingefjendsk nation. Det behøver vi ikke være. Inger Støjberg har ret, når hun siger: ’Det er helt principielt, at kan man forsørge sig selv, så skal man det. Det gælder for danskere, og det gælder for de flygtninge, der kommer hertil.’ Alt andet er idioti.



Derfor kan det heller ikke nytte, at vi accepterer, at flygtninge har en formue stående på konti i udlandet, samtidig med at vi betaler for vedkommendes ophold her. Det er muligvis besværligt at få adgang til pengene, men vi skal da ikke acceptere det, bare fordi det er besværligt. Socialdemokraternes udlændingeordfører, Matias Tesfaye, synes, at ’det er helt logisk, at når der er tale om værdier over 10.000 kroner, så gælder det, uanset om de ligger i baglommen eller står på en tysk bankkonto.’ Det synes jeg også.



Men det er nu bevist, at det at sætte politiet til at kropsvisitere alle for at finde dyre smykker er tom og ødelæggende symbolpolitik. Hermed er vi tilbage ved generaliseringerne. Det er et mindretal af udlændinge, der er et problem. Det er først og fremmest de lovreligiøse imamer og de lovløse bander.



Vi har brug for at se flertallet af nye danskere som et gode. Vi har brug for arbejdskraft. Spørg bare Dansk Industri. Eller spørg henne i kommunen, om vi har sosu-assistenter nok.

Spørg dig selv, om du har brug for endnu en valgkamp med stakåndede politiker-forsøg på at overgå hinanden i stramninger. Spørg om Danmark har brug for det.