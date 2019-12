Jensen i hampen

Ud over at erklære Volbeats ’For evigt’ for Danmarks nye nationalmelodi er det ikke meget, vi har hørt til Kristian Jensen, siden Lars Løkke Rasmussen trak ham med i faldet fra Venstres top.

Nu er Jensen på banen igen. Med et helhjertet forsvar for, at Danske Banks topchefer naturligvis skal have en skatterabat. De er af vital betydning for Danmark, og de er lige nøjagtig den type nøglemedarbejdere, som den såkaldte forskerordning med en skat på 32,84 procent er tiltænkt, fremhæver Jensen.

Han har ret i én ting. Ordningen gælder ikke kun forskere, men også nøglemedarbejdere. Hvilket gør, at flere hundrede fodboldspillere og 255 ansatte i Nordea er omfattet samt altså fire af Dansk Banks topchefer, der tjener op til 15 millioner kr. om året og dermed sparer flere millioner i skat.

Ingen af de nævnte gør formelt noget forkert. Men moralsk er det ude i hampen.

Det synes Kristian Jensen ikke. Han påpeger tværtimod, at ordningen løbende er blevet udbygget, hvilket blot gør det hele endnu mere absurd. Banker og fodboldklubber kan med god grund sige, at de bare bruger de regler, der er, og fralægge sig ansvaret.

Det kan Kristian Jensen ikke. Han kunne for længst have fået reglerne lavet om. For hvorfor er det, at alle vi andre skatteydere skal være med til at hjælpe fiffige banker med at slippe billigere i skat? Behøver jeg nævne hvidvask-skandalerne, og hvordan helt almindelige danskere bliver flået i gebyrer? Bankerne er ikke samfundsstøtter. De er iskolde private forretninger. Hvorfor skal Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, have en skatterabat på anslået 3,3 millioner kroner om året?

Det svarer til, hvad ti sosu-assistenter koster.

Sådan kan man ikke sammenligne tingene, kan jeg allerede høre Kristian Jensen påpege. Men det er lige nøjagtigt det, man kan. Vi betaler skat til fællesskabet, for at de folkevalgte foretager en prioritering på vores vegne.

Jeg vil meget hellere give penge til, at gamle og syge kan få bedre omsorg, end at Chris Vogelzang fra Danske Bank slipper billigere i skat.

Og hvor svært kan det være at lave det om? Som Bent Christensen foreslog på Twitter, kan man sætte en maksimumløn. Ligesom man har en minimumsløn for, hvem der kan komme på forsker-ordning. Minimumslønnen skal lige nu være godt 65.000 kr. om måneden, og maksimumlønnen kunne f.eks være to millioner kr. om året.

Så slap man for skatterabat til absurd højtlønnede bankdirektører og fik en ordning, der faktisk begunstiger de nøglemedarbejdere, som forsknings- og innovationsmiljøer i Danmark mangler.