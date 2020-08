Jetset-pædagogen

I ARTIKEL EFTER ARTIKEL har Ekstra Bladet dokumenteret, hvordan pædagogen Erik Filthuth er blevet mangemillionær på udsatte børn og unge, som kommunerne havde placeret på hans personligt ejede behandlingsskoler og bosteder.

I 2017 SOLGTE HAN sit imperium kaldet Søbæk-skolen til en svensk virksomhed, der er ejet af en kapitalfond, for omkring 130 millioner kr.

Årene forinden havde den driftige pædagog hevet et udbytte ud af skolerne og over i sit private holdingselskab på i alt 53,2 millioner kr.

MEN GRÅDIGHEDEN stopper ikke her. Private udlæg er gennem årene tørret af på skolerne. Også i en sådan grad, at han nu er blevet politianmeldt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Det skal også lige med, at mens Filthuth var direktør og ejer af Søbæk-imperiet, bevilgede han sig selv en månedsløn på 160.000 kr. – det er mere, end statsministeren tjener!

EKSTRA BLADET HAR gentagne gange forsøgt at få hovedpersonen i tale – men forgæves.

I stedet har han forsøgt at stoppe afsløringerne ved at få nedlagt forbud mod dem i retten. Men bladet vandt sagen, da dommeren vurderede, at artiklerne har ’væsentlig offentlig interesse.’

ERIK FILTHUTH lever i dag et jetset-liv som mangemillionær.

Nu er det op til myndighederne at vurdere, om hans grove udnyttelse af sociallovgivningen er foregået inden for lovens rammer.

MEN ENDNU vigtigere er det at sikre, at noget lignende ikke kan ske i fremtiden.

Socialminister Astrid Krag har set hele Ekstra Bladets dokumentation og kalder sagen for ’dybt forkastelig.’

SF-GRUPPEFORMANDEN Jacob Mark er helt på linje og tøver ikke med at beskylde systemet for at være sygt, når millioner af skattekroner til de mest udsatte børn og unge kan ende i lommerne på ejerne.

NÆSTE SKRIDT må være handling – også selv om al politisk fokus i øjeblikket er på coronaen og tidlig pension til nedslidte.

Vi vil følge nøje med.

DET ER UTILSTEDELIGT, at reglerne er udformet på en sådan måde, at man kan udnytte andre menneskers nød til at score en formue.

Som mindstemål må der stilles krav om, at et eventuelt overskud kommer de unge til gode.