Jihadister skal for en dommer

I DANMARK har vi magtens tredeling: Den udøvende (regeringen), den lovgivende (Folketinget) og den dømmende (domstolene).

Det vil den socialdemokratiske regering lave om på. Man vil gøre integrationsminister Mattias Tesfaye til både dømmende og udøvende.

HIDTIL HAR kun domstolene været i stand til at fradømme folk dansk statsborgerskab på grund af en forbrydelse. Regeringen vil ændre loven, så udlændingeministeren kan gøre det samme med et pennestrøg. En såkaldt administrativ beslutning.

Idéen er opstået i panik. Danmark har ikke kendt sin besøgelsestid ved at hente Syrien-krigere hjem til rettergang. Heller ikke selvom vi blev bedt om det af præsident Trump. Efter Tyrkiet er gået til angreb på kurderne i Syrien, og tilfangetagne IS-krigere rapporteres at slippe ud i krigens kaos, har regeringen imidlertid fået travlt.

LOVFORSLAGET er møntet på de godt 150 personer, der ifølge PET er rejst fra Danmark til konflikt- zonerne i Syrien og Irak siden 2012, og hvor 26 voksne med dansk statsborgerskab ifølge Justitsministeriet stadig befinder sig.

Det er dog kendetegnende for et retssamfund, at det hellere lader ti skyldige gå fri end dømmer en uskyldig. Faren for, at Mattias Tesfaye og hans embedsfolk bliver skyld i et tilfælde af sidstnævnte, er ganske enkelt for stor.

NATURLIGVIS skal de såkaldte ’hellige krigere’ med dobbelt statsborgerskab, herunder et dansk, fratages deres danske statsborgerskab. Når de har bekæmpet os og vore allierede, har de forrådt Danmark og frasagt sig retten til at være dansk.

Men en domstol skal afgøre, om det er sagen i hvert enkelt tilfælde. Ikke en tilfældig minister. Og det skal være med tiltaltes rettigheder. Det vil sige med mulighed for indsigt i samt afprøvning af afgørelsen. Hvilket der tydeligvis ikke lægges op til.

RETSSAGER er besværlige, ja. De er langsommelige, ja. Og de vil i disse sager også være frustrerende i flere tilfælde. Men det er præcis, hvad der adskiller Danmark og det demokratiske samfund fra det, vi med Islamisk Stat er oppe imod. Selv jihadister skal for en dommer.

Vi skal ikke ved en panisk hastelovgivning betræde stien, der fører til at blive som dem, der vil os til livs.

MAGTENS tredeling er til for at forhindre misbrug. Herunder tillige sørge for, at lige lovlig bekvemme løsninger, for eksempelvis den udøvende magt, forhindres af eksempelvis den lovgivende.

Folketinget bør forkaste regeringens forslag.