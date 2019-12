Jobcentrene er et konkursbo

Hvis Jobcentrene var en privat virksomhed, var de for længst gået konkurs. Under ti procent af de ledige angiver, at det var jobcentrene, der hjalp til et nyt job. Ingen virksomhed ville overleve, at under ti procent af kunderne er tilfredse.

Brobyggeren Özlem Cekic og jeg har nu i fire måneder fulgt to ledige nydanskeres vej gennem jobcentrene, og det var rystende.

Ansvarlige politikere burde sætte kloge mennesker i gang med at udtænke et nyt system. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ved godt, at jobcentrene ikke fungerer optimalt. Direkte konfronteret på Ekstra Bladet TV virker han faktisk oprigtig optaget af at forbedre systemet.

Han vil dog ikke være med til at nedlægge jobcentrene, sådan som Özlem Cekic og jeg foreslog onsdag. Beskæftigelsesministeren er med på en række af de andre tanker, vi er kommet med. Du kan se vores fem råd i boksen her på siden.

Vi bruger 13 milliarder kr. hvert år på jobcentrene, uden at nogen ved, om det hjælper. Den ene af vores to hovedpersoner var til 23 møder på to år og fik bunker af vejledning i at skrive ansøgninger.

Men hvorfor så ingen af konsulenterne alle stavefejlene, og at der manglede reel argumentation for, at virksomhederne skulle ansætte hende?

Vi skaffede hende et job i ILVA, ikke drømmejobbet som dekoratør, men en vej til drømmejobbet. En metode, vores hovedperson heller ikke var gjort bekendt med af de mange jobkonsulenter. Vi har i ugens løb modtaget bunker af lignende historier.

På Ekstra Bladet slipper vi ikke sagen her. Vi holder ministeren fast på, at der skal ske noget. Det har de ledige krav på og Danmark brug for.