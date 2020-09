Jøder slår børn

SÅ VAR det lige, man så ’børnenes statsminister’ æde sin egne ord.

METTE Frederiksen sagde sådan her om rituel omskæring af drengebørn i 2008: ’Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det.’

I DAG forstår Mette det godt. ’Vi har lovet at passe på danske jøder,’ siger statsministeren. Og jøder slår som bekendt børn, som man siger.

STATSMINISTEREN henviser til holocaust: ’Det kan ikke nytte noget, at vi ser det her som en enkeltsag og ikke som en del af en historisk sammenhæng. Jøderne har været forfulgt i Europa i mange hundrede år. Det kulminerede i det mørkeste kapitel i Europas historie, i holocaust.’

EKSTRA BLADET mener, det er langt ude at sammenligne et lovforslag om en 18-års-regel for rituel omskæring med nazisternes forfølgelse og udryddelse af seks millioner jøder.

MEN DEN slags patos og overdrev viger Danmarks statsminister desværre ikke tilbage for. Ligesom det meget bekvemt dækker over, hvad vi antager er den virkelige grund til Frederiksens 180 graders-vending: Hvis Danmark som det første land i verden indfører et sådan forbud, øges risikoen for terror. Og dertil kommer amerikanernes misbilligelse. Samt en negativ effekt på handelsbalancen.

YDERMERE kan Mette Frederiksen med stor tilfredshed iagttage, hvordan forslaget er i færd med at vælte et i forvejen vakkelvornt Dansk Folkeparti.

MARIE Krarup fra DF vil ikke være med mere. Partitiledelsens beslutning om at støtte et forbud imod rituel omskæring af små drenge byder hende imod. Det er således værd at bemærke, at Marie Krarups partifælle Søren Espersen (der også er imod en omskærings-regel) brokker sig over Krarups timing, nu 'hvor DF har det så svært med vælgertilslutningen’.

ESPERSENS reaktion afslører de faktiske forhold i dansk politik: Politiske principper er reserveret højstemte skåltaler. Christiansborg handler om studehandler og kynisk opportunisme tilsat spin og smarte oneliners.

PÅ EKSTRA Bladet finder vi en 18-års-regel rimelig af hensyn til drengebørn blandt både jøder og muslimer, som sigende nok stort ikke nævnes frivilligt af nogen og slet ikke af statsministeren. Lad os mindes, hvad Mette Frederiksen sagde i sin første nytårstale: ’Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side. Jeg håber, at I - der ser med - vil træffe det valg sammen med mig. Det kommer med en pris. Det gør svære beslutninger.’

DE, DER var med, står nu alene tilbage med børnene. Mette har forladt dem. Prisen var åbenbart for høj.