Jøderne bestemmer

I dag debatterer Folketinget et borgerforslag om at forbyde rituel omskæring af drenge under 18 år. Forslaget bliver ikke til noget. Det har amerikanerne og israelerne bestemt.

Mette Frederiksen har tidligere erklæret, at man ikke ’skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det,’ som hun sagde i 2008.

Nu mener ’børnenes statsminister’ det modsatte. Forklaringen er et massivt udenlandsk pres, siden borgerforslaget på rekordtid opnåede de krævede 50.000 underskrifter for at nå Christiansborg. Ikke mindst fra Danmarks største eksportmarked.

DR har godtgjort, at jødiske organisationer i USA samt amerikanske politikere har overløbet den danske ambassade. Den hjemlige organisation Intact, der står bag forslaget, har tillige været indkaldt til samtale på den amerikanske ambassade. ’Hvad skal der til for, at I trækker jeres borgerforslag tilbage,’ blev der spurgt.

Det er selvsagt ikke i orden at skære i små børn. I august forlod læger, jordemødre og sundheds-plejersker en arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed i protest mod, at deres faglige indsigelser i forhold til omskæring af drengebørn ignoreres. Der findes ingen gode argumenter for omskæring. Til gengæld findes der rituelle alternativer. Men egentlig omskæring er forkasteligt – hvad enten det er en jødisk, muslimsk eller en hvilken som helst anden tradition.

Danmark er et velfærdssamfund – ikke et middelaldersamfund. Homoseksuelle skal ikke stenes, og tyve ikke have hugget hænderne af. Og ligesom piger – for der er for længst indført et forbud mod omskæring af piger – bør også drenge have ret til egen krop.

Men i september henviste Mette Frederiksen til holocaust: ’Det kan ikke nytte noget, at vi ser det her som en enkeltsag og ikke som en del af en historisk sammenhæng. Jøderne har været forfulgt i Europa i mange hundrede år. Det kulminerede i det mørkeste kapitel i Europas historie.’

Et lovforslag om en 18-års-regel for rituel omskæring sammenlignes altså af statsministeren med nazisternes forfølgelse og udryddelse af seks millioner jøder. Her bør enhver sande, at redeligheden er kørt af sporet, og at Mette Frederiksen sidder i lokomotivet.

Statsministeren meddelte sin nyvundne tilgang til emnet til den israelske premierminister. Kort efter blev hun inviteret på officielt besøg i Israel angående et samarbejde om bekæmpelse af covid-19. Et land, der er førende, når det gælder vacciner.

På Ekstra Bladet stiller vi os gerne ved siden af børnene, nu hvor statsministeren har forladt dem. Man er ikke antisemit, fordi man holder med børnene. Og politikere, der påstår det, er uhæderlige.