Udenrigsminister Jeppe Kofod skal i disse dage nok gøre sig klart, at om lidt bliver der stille, og spørge sig selv, om han fik set det, han ville.

Jorden brænder under ham, efter at Ekstra Bladet har kunnet oplyse befolkningen om, at regeringen i september måned blev advaret om en lang række ting af Forsvarets Efterretningstjeneste angående de danske børn i Syrien. For eksempel at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af fangelejrene al-Hol og al-Roj med det formål at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

I dagens avis afsløres det endda, at regeringen også blev advaret om, at Islamisk Stat på deres egen syge maner har oprettet en slags børneafdeling af terrorgruppen kaldet Kalifatets Løveunger i al-Hol – en moderne pendant til Hitlerjugend.

Men dette har Jeppe Kofod og regeringen tilbageholdt for både Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og resten af Folketinget. Altså de partier, der gerne ser, at de danske børn i Syrien kommer hjem, og samtidig de partier, der sørger for, at Mette Frederiksen hver dag kan indtage sin makrelmad i Statsministeriet.

Det er jo horribelt og grænsende til det vanvittige, at det er Ekstra Bladet, der skal oplyse befolkningen og Folketinget om Islamisk Stats sindrige planer for de danske børn i Syrien – og ikke regeringen, som længe har ligget inde med de hårrejsende informationer.

Vi må spørge Sofie Carsten Nielsen (R), Mai Villadsen (EL) og Pia Olsen Dyhr (SF), hvor længe vil I trædes på endnu? Hvor længe kan I blive ved med at holde hånden under Jeppe Kofod? Hvor længe vil I finde jer i det?

På Borgen taler man højere og højere om, at det ikke kan vare længe. Og godt for det. Jeppe Kofod var i forvejen ikke en populær mand hos hverken de radikale eller Enhedslisten på grund af sin historik med de danske børn i Socialdemokratiet.

Støttepartierne har nu muligheden for endelig at markere sig som et reelt kontrolorgan i forhold til regeringen og ikke bare agere nikkedukker for Mette Frederiksen. Samtidig kan de komme af med en upopulær, magtfuld minister.

Hvem sparker først til taburetten?