Jorden går ikke under

’RØD ALARM – klimaforandringer udgør en trussel for menneskeheden,’ skrev vi på ekstrabladet.dk mandag middag på baggrund af en ny nedslående klimarapport fra FN.

ALLEREDE HER var der formentlig læsere, der tænkte: Det er der jo ikke noget nyt i.

MANGE HAR vænnet sig til ’Jorden går under’-fortællingen. For den gør det tilsyneladende for langsomt til skabe tilstrækkelig panik til at gøre noget.

MEN AT klimaproblemerne er menneskeskabte, bør der ikke længere herske tvivl om. Benægtere er uden for enhver diskussion at ligne med fakta-resistente tosser a la ’Jorden er flad’-tilhængere. Den globale opvarmning er ikke bare virkelig; den er også vores eget værk.

DET SIGER den nye rapport klart og tydeligt. Og mange rapporter før den.

DER FINDES kun én løsning: Drivhusgasserne skal væk. Hvilket ikke er opmuntrende for dem, der glæder sig til at vende tilbage til den årlige rejse til Thailand. Eller bare knuselsker fredagens bøf med bearnaise. Og ja, Kinas energiforbrug består for mere end 85 procents vedkommende af fossile brændsler, mest kul. Amerikanernes andel er 75 procent. Og i EU kører vi med 70 procent. Og tilsammen er det godt to tredjedele af verdens energiforbrug. Alt dette skal afvikles på et par årtier, hvis gigantiske regninger for ekstremt vejr og uoprettelige skader på dyr, natur og byer samt marker skal undgås.

VI HÅBER ikke, Kinas og Vestens ledere har indkøbt nye varmluftkvoter i anledning af FN-rapporten. For indførelse af en international CO2-afgift ligner den bedste løsning. I stedet for komplicerede regler vil en drivhusgas-afgift lade det være op til folk og virksomheder selv at prioritere en sænkelse af CO2-udledningen.

DEN SOCIALDEMOKRATISKE regering har hidtil været modstander af effektive CO2-afgifter. Sociale hensyn skal gå hånd i hånd med klimapolitikken, har det heddet sig. Vi skal passe på Arne, før vi passer på kloden. Men det er ikke alene en falsk modsætning. Det er tillige et sørgeligt vidnesbyrd fra et lille land, hvis potentiale for klima-købmandskab både kan forsyne Danmark med fremtidige indtægter såvel som en glorie. Så lad os gå i forvejen og lede omstillingen.

VI SKAL leve anderledes. Og vi skal åbenbart tvinges til det. Dertil bør vi huske, at Jorden går faktisk ikke under i drivhusgassernes kvælertag. Den fortsætter uden os. Vi har imidlertid for længst fået fortalt, hvad betingelserne er for at få lov at blive. Vi mangler blot at lytte og handle derefter.