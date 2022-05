Jorden kalder Karen

ENTEN HAR Karen Melchior verdens bedste selvtillid, eller også er hun slet og ret indbildsk.

I sidste weekend fik hun et vink med en vognstang af Radikale Venstre.

I vendinger, der ikke var til at misforstå, opfordrede partiet hende til at trække sig fra sit mandat i EU.

Melchiors reaktion?

Larmende tavshed.

MERE END EN uge senere har politikeren end ikke kvitteret for partiets opfordring, endsige forholdt sig til den.

Og det er ikke, fordi hun befinder sig et sted i verden uden telefon- og netdækning.

På sit yndlingsmedie Facebook har hun siden kommenteret en anden sag. Alt tyder på, at Karen Melchior er iskold.

Nærmest imponerende upåvirket af meldingen fra det parti, som hun skal forestille sig at repræsentere.

DEN DIREKTE ÅRSAG til sammenbruddet mellem hende og baglandet er Ekstra Bladets afsløringer af det ulidelige arbejdsmiljø, hun har faciliteret på kontoret i Bruxelles. Flere medarbejdere er flygtet, og andre er sygemeldt. Ansatte og kolleger beskrev hende som råbende, overfusende, perfid og utilregnelig.

Hovedpersonen selv var – ligesom nu – tavs som graven.

SENERE UNDSKYLDTE hun på Facebook og sygemeldte sig for at få hjælp.

Alligevel fortsatte hun med at stemme i parlamentet – på trods af kritik fra Radikale Venstre. Medlemmer af EU-Parlamentet modtager i øvrigt omkring 33.000 kroner skattefrit hver måned, hvis de over et år deltager i mindst halvdelen af de plenarsamlinger, hvor der stemmes. En generøs bonus oven i en i forvejen klækkelig løn.

DA MELCHIOR pludselig raskmeldte sig 2. maj, var partiledelsen både forbløffet og uforstående. ’Det er glædeligt, at Karen har fået det bedre. Men det kommer som en stor overraskelse for os, at Karen nu har genoptaget arbejdet, for i forretningsudvalget kan vi desværre ikke stå inde for, at det på det aktuelle grundlag kan gøres på en for medarbejderne betryggende måde,’ lød det fra landsformanden.

SAMME DAG som raskmeldingen sagde endnu en medarbejder i øvrigt op. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger direkte på grund af politikerens ledelsesstil.

Det rører åbenbart heller ikke Melchior. Hun lader til at have indtaget samme stilling som de tre aber ved Toshogu-helligdommen:

Ikke se – Ikke høre – Ikke tale.

Radikale Venstre har ikke en eksklusionsparagraf og kan derfor ikke tvinge hende fra posten. Heldigt for Karen Melchior. Katastrofalt for hendes ansatte.