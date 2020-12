Joy gambler igen

Joy Mogensen – vores kultur- og kirkeminister – har en særlig evne til at vende det døve øre til, når den er gal i hendes ansvarsområder.

Først var det kunstnerne, som hun syntes det ville være ’upassende’ at bede om hjælpepakker til i foråret. Så var der sportsverdenen, der måtte vente og vente på, om de kunne starte fodboldkampe igen.

Nu er det kirkegængere i hobetal, der er ude på dybt vand. Og ikke mindst samtidig kirkernes tusindvis af spagfærdige ansatte. Der har været protester og underskriftindsamlinger mod julegudstjenesterne. Kirketjenere har skrevet til hende gang på gang, fordi de frygter det værste, når det store trækplaster samler folk fra nær og fjern. Ganske vist i begrænset antal med afstand på kirkebænkene. Og for kirketjenerne et bombardement i forreste linje. Skal de iføre sig coronarumdragt? Salmesang spreder smitte, og udluftningen er begrænset mellem ’forestillingerne’.

Alle indvendinger mod den dristige specialhåndtering af lige præcis kirken er fejet til side. Læger advarer, og præster beder deres egen familie blive hjemme. Joy? Hun er uden for pædagogisk rækkevidde som sædvanlig. Enten får bekymrede kirkebetjente en arrogant henvisning til at læse Kirkeministeriets hjemmeside. Eller også kvidrer hun i pressen om vigtigheden af ’tillid’ til, at bare man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, går det nok.

Her, kort før juleklokkerne bimler, har hun dog bedt sundhedsmyndighederne kigge på retningslinjerne igen. Hvorfor har hun ikke handlet for længst i stedet for sit åndsfraværende tillidspladder?

Og coronarådene fulgte de jo til punkt og prikke i blandt andet Havdrup på Sjælland? Alligevel blev 31 – inklusive præsten – smittet med corona på én uge i slutningen af november. Joy Mogensen hørte vi intet til her.

Selveste alvidende Mette Frederiksen har jo specifikt holdt hånden over kirkernes julegudstjenester, når alt andet blev tæppebombet med lukninger og restriktioner. ’Det er en kristen højtid,’ messede hun ved pressemødet i starten af december (surprise surprise), og ’julegudstjenesterne betyder noget særligt’.

Guldkorn fra højeste sted, som kirkeministeren så efterplaprer ...

Nu lukker Danmark ned – også for akutmodtagelser og lægevagter flere steder i Jylland.

’Jeg gyser ved tanken om de forestående julegudstjenester,’ siger præsten i Havdrup, Kristine Stricker Hestbech, til Kristeligt Dagblad. Og taler om sangen, der lader virussen dale tyst ned som sne over os allesammen.

Og hun taler som sagt af erfaring, fordi hun tillidsfuldt fulgte retningslinjerne, og alligevel så sin menighed og sig selv smittet.