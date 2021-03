Juridisk makværk

AT BISTÅ Islamisk Stat med terror koster i Danmark det samme som at opfordre til ’at smadre byen – på en ikke voldelig måde’ til en demonstration. Vi taler to år.

SIDSTNÆVNTE ER givet til den 30-årige Nanna Skov Høpfner, hvis straf blev fordoblet i forhold til normal takst for at opildne til vold. Fordi hun gjorde det ved en Men In Black-demonstration mod restriktioner i januar.

HØPFNER STOD til straf. Ingen tvivl. De, der mener andet, bør læse dommen, hvoraf det fremgår, at talen og hendes efterfølgende opførsel ikke kan udlægges som andet end opfordring til optøjer – uanset talerens tilføjede forbehold. Men flere har retteligt kritiseret, at Nanna Skov Høpfner har fået dobbelt straf med henvisning til ’coronaskærpelsen’ – hastigt gennemført af Folketinget, der giver ’dobbelt op’ for coronarelaterede overtrædelser – eksempelvis tyveri af håndsprit eller svindel med hjælpepakker.

HAVDE DEN dømte sagt det samme ved en klima- eller miljø-demonstration med samme hændelsesforløb, ville straffen altså holde sig på et enkelt år. Dette forekommer i sig selv ude af proportion.

MANGLEN PÅ proportion bliver for alvor udtalt, når man kigger på den dom, der forleden faldt ved Odense Byret. Her blev en 31-årig mand af udenlandsk oprindelse fundet skyldig i ’forsøg på at yde økonomisk støtte og fremme af terror.’

MANDEN HAR VIA platformen Telegram forsøgt at yde økonomisk hjælp ’til at fremme virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår, eller har til hensigt at begå’ terror. Og for blandt andet at videresende vejledninger i internetsikkerhed for terrorister, samt i hvordan man går under jorden i Europa.

HAN ER gambianer og har haft lovligt ophold i Danmark. Dommen lød på to år og udvisning.

EN KVINDE, der opildner til vold ved en demonstration – 16 betjente kom til skade ved de efterfølgende uroligheder – og en mand, der arbejder for at omstyrte det danske demokrati og sandsynligvis indføre kalifatet, takseres altså til samme straflængde.

VI ER KLAR over, at mange ofte undrer sig over proportionerne med hensyn til forbrydelse og straf i Danmark. Voldsdomme over for livslange følgevirkninger for ofre. Eller tyveri over for svindel. Og ofte er det ikke let at balancere.

I DETTE TILFÆLDE er det ligetil. Justitsministeren bør med hjælp fra Folketinget straks rette fadæsen og slette deres juridiske makværk om dobbelt straf.