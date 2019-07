Ka' vi få et nyt EU, tak

SÅ FIK EU en ny kommissionsformand. Den gamle var heller ikke værd at samle på. Arrogante Jean-Claude Juncker burde aldrig have haft jobbet. Der er således plads til forbedring.

Ursula von der Leyen bør dog modtages med forbehold. I stedet for at lykønske tyskeren som den første kvindelige formand bør vi understrege det virkelige succeskriterium: At hun bliver den sidste folkeforagter ved magten i Bruxelles.

VI HAR BRUG FOR EU. Særligt til ting, der ikke respekterer landegrænser, som flygtningestrømme, klima, cyberkriminalitet og skatteunddragelse. Men vi har ikke brug for et EU, der ignorerer borgerne.

Vi i Danmark ved alt om det. Faktisk kunne den nye kommissionsformand lære en del ved at betragte Danmark. Efter briternes ulyksalige og selvskadende brexit er danskernes EU-støtte eksempelvis større end nogensinde. Bare ikke til at bygge mere union.

HVIS URSULA von der Leyen forfølger sin forgængers totale ignorering af befolkningernes aber dabei i forhold til EU, går hun galt i byen. Eksempelvis med Juncker-doktrinen om, at alle lande skal tvinges med i euroen, EU skal have en superpræsident, og en forsvarsunion skal være på plads i 2025. Og flere lande skal i øvrigt med i unionen.

Men her der vist desværre ingen forskel på Juncker og Leyen. Midt i et splittet og vaklende EU er der ellers brug for at stoppe op.

DA BREXIT brød ud, og EU’s mangeårige ’demokratiske underskud’ stemplede ind, så væggene i ’Djøf-katedralen’ i Bruxelles gav sig, udtalte Danmarks EU-kommissær, Margrethe Vestager, i ’Deadline’: – Jeg synes, det er et grundskud mod det, jeg i hele mit voksenliv har oplevet som den måde, vi skulle være sammen i verden på.

Det politiske EU-aristokrati stod med andre ord ikke efter brexit og sagde til hinanden: ’Hvad er det, vi har gjort galt, hvorfor vender de os ryggen?’ Ursula von der Leyen bør derfor stille sig selv og sin nye kommission præcis dette spørgsmål.

EU MÅ GENFINDE sin nødvendighed for folkene. Forbehold skal tages i ed, ikke blot vi danskeres, men også alle andre befolkningers forbehold. Vores egne afstemningserfaringer herhjemme fortæller dertil, at borgerne ofte er klogere end politikerne. Danskernes ’nej’ til euroen har eksempelvis været en af de klogeste finanspolitiske beslutninger i de seneste årtier.

Vi har fået en ny kommissionsformand i EU. Den gamle var indbildsk. Lad os tillige få et nyt EU, der er det modsatte af det gamle. Ikke en eneste vælger i Europa har bedt om Ursula von der Leyen på posten. Det skal imidlertid ikke afholde os fra at forlange at blive hørt.