Kadaver-brøler

IKKE ENGANG aflivede mink kan regeringen finde ud af at håndtere.

SOM I SCENER fra en gyserfilm presses tusindvis af massebegravede mink nu op til jordskorpen igen. I sin uendelige uvidenhed og magtbrynde er det lykkedes regeringen at gøre også de døde mink til en ny, makaber skandale.

MINKENE SKULLE graves ned i massegrave på militære områder ved Holstebro og Viborg. Lag på lag, med udstrøet kalk imellem. ’I kan kun se, at der er gravet i 14 dage,’ lød den beroligende besked til de lokale beboere, da de protesterede og undrede sig over masseopbuddet af kadavere og store gravemaskiner.

MEN GU’ KAN MAN se det, for gasser puffer kadaverne op til overfladen igen. En hårrejsende udvikling, der også bliver fortalt i udenlandske medier.

DE LOKALE FIK (naturligvis) intet at vide, inden Operation Massegrav gik i gang. Det er ellers lovpligtigt. Men det er der jo så meget, der er i hele denne fortløbende skandale. Man kan ikke gå i gang uden en aftale med de lokale myndigheder. Men borgmestrene i Holstebro og Viborg anede intet, før naboer til gravene ringede ind og spurgte, hvad der foregik.

MILJØSTYRELSEN PRØVER at smyge sig udenom med diverse bogholderkneb. Den påstår, man har sendt et par mails til kommunernes om, at styrelsen giver dispensation fra ’tilladelseskravet’. Disse mails blev sendt til kommunernes hovedpostkasser i 11. time, før gravkøerne gik i gang. Flere juraprofessorer ryster allerede på hovedet.

EN ANDEN FEJL er, at gravene ved Holstebro blev lavet for tæt på en elsket sø, Boutrup Sø, hvor de lokale fisker og bader, fordi den er så ren. Eller var, skal man vel sige. En professor, der er ekspert i den slags, spår allerede, at søen om få år er groet til i alger på grund af fosfor og kvælstof. Måske søen så skal stryges af VisitDenmarks liste?

MILJØSTYRELSEN BEDYRER, at den har et ’overvågningsprogram’ af søen. Den nye fødevareminister taler om at dræne de udsivende væsker rundt om massegravene. Ih, hvor lyder det betryggende! Kendsgerningen er, at man for med 100 kilometer i timen ud i endnu en kæmpe manøvre med hovedet under armen.

I GÅR REJSTE statsministeren så på charmetur til en minkløs minkfarm, hvor hun brød ud i tårer foran pressen efter at have hørt familiens beklagelser og set de mange tomme bure.

FAR OG SØN VAR interesserede i at vide, hvad de får i erstatning. Men uha, hun havde heller intet med til dødsboet i dén retning. Der bliver forhandlet på tredje uge. Eller rettere: Forhandlingerne er på pause, mens politikerne skændes om, hvordan man skal kulegrave hele minskandalen.

KENDSGERNINGEN ER, at hele det totalt forkludrede og forskruede forløb kun har gjort hele erstatningen vanskeligere at håndtere. Og formentlig også dyrere for skatteyderne. Minkavlerne er jo ’ofre’, fremgik det af Mette Frederiksens tårestrøm og hendes ’undskyld’.