Historikeren Palle Lauring sagde engang, at ’Danmark er en brugsforening’.

I så fald synes vi rent politisk at have vendt Brugsens kostpyramide på hovedet. Kage udgør den politiske bund i disse år.

Onsdag stod Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, på gågaden i Sønderborg. Han delte ud af sin og partiets proteinfrie politiske hovedkost: En kage, der fejrede udlændingestramning nummer 100.

Det blev kritiseret. Af en del Venstre-folk. Disse må have glemt, at deres egen Inger Støjberg indledte denne politiske nationalskik, da stramningerne passerede de 50.

Flere venstre-folk erklærede nu, at man ikke på den måde bør fejre andres ulykke. Hvilket sjovt nok var kritikken fra Christiansborgs for tiden mest ensomme mand, den radikale leder, Morten Østergaard, da Thulesen Dahl oprindeligt proklamerede sin kagefejring.

Men uanset ovenstående bør en kritik vel også gå på de tomme kalorier? På at der ikke tilbydes meget fiberkost i nationens politiske køkken for tiden. Det er glasur og sukker alt sammen. Vægtighed kan snart ikke opdrives andre steder end i en befolkning sukret ind i kagepolitik og dermed i overhængende fare for at udvikle et politisk fedmeproblem.

Der er heller ikke meget kerne – undskyld udtrykket – i de mange udlændingestramninger i sig selv. De tæller i øvrigt 121 og ikke kun 100, pointerer DF’s leder ivrigt.

Flere bestemmelser gælder kun få personer. Mange andre er overflødige. Og en del af de 121 stramninger har kun været i anvendelse i meget få tilfælde, eksempelvis den meget omtalte smykkelov.

Så hvis man vil have et grundeksempel på symbolpolitik, er det her. Ønsker man en personificering af selveste symbol-politikeren, stod han der. På gågaden i Sønderborg. Hvor der tillige blev delt ud af symbolet på dansk politiks øjeblikkelige kost:

Lagkage.

Egentlig burde nogen med stor alvor råbe ud over Folketinget:

’Træd tilbage fra jeres kager!’

Hvorefter en uvildig og saglig jury får tid til at teste indhold, holdbarhed og konsistens i det politiske bagværk. Men sådan noget har vi ikke rigtig i politik. Ud over medierne, naturligvis. Og vi medier har desværre mere travlt med selve konkurrencen end med genstanden for den.

Palle Lauring havde ret. Danmark er en brugsforening. Uddeleren er tilsyneladende ikke hjemme, og en vennesæl kommis holder fest.