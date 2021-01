’INGEN VED, hvad morgendagen bringer. Det ved heller ikke jeg.’

Den besked fra Inger Støjberg på det ekstraordinære landsmøde i går var nøjagtigt, hvad Venstre-toppen frygtede.

DERFOR KRÆVER Jakob Ellemann, at hans fyrede næstformand hurtigt gør sin stilling klar: Bliver du i Venstre, eller melder du dig ud?

Partibossen ser hellere Støjbergs hæl end hendes tå, for striden kan rokke ved Venstres fremtid som statsministerparti.

HUN UDFORDREDE i sin tale direkte Ellemanns position ved at forsikre, at hun vil blive ved med at tale højt om, hvad hun mener og tror – også selvom det afviger fra formandens linje.

– Man kan slå sig, hvis man står fast. Men man svigter, hvis man bøjer sig, sagde Inger Støjberg.

MED REFERENCE til de utallige kaffeborde med hjemmebagte boller, hun har deltaget i, henvendte hun sig direkte til Venstres jyske bagland (’det bagland, jeg elsker så højt’) med ordene:

– Jeg er Venstre-mand af den gammeldags slags. De værdier, som kernebaglandet i Venstre har kæmpet for i mange år, er de værdier, som er selve fundamentet i vores parti, og som jeg er stolt af at repræsentere – de værdier vil jeg altid kæmpe for. Og hun tilføjede: – Jeg er bekymret over, at der er så langt fra Holstebro til København!

HERMED LÆGGER Støjberg op til en kamp om Venstres sjæl. Om politikken skal fastlægges af eliten i København eller præges mere af baglandet i de mange lokalforeninger.

Balladen kommer på det værst tænkelige tidspunkt for Jakob Ellemann.

SKAL MAN TRO meningsmålingerne, viser den seneste fra Megafon, at Venstre står til at blive mere end halveret i forhold til valget i 2019: Fra 23,4 til 11,3 procent. Fra 43 til 21 mandater.

Og den nedsmeltning bærer Lars Løkke og støjsenderen hovedansvaret for, lyder partitoppens vurdering.

I MORGEN AFGØR folketingsgruppen, om Støjberg skal ribbes for sine udvalgsposter, som det skete for Kristian Jensen, da han måtte gå som næstformand.

Her må Ellemann træde i karakter og kompromisløst kræve et klart svar fra sin tidligere næstformand: Vil du blive og spille efter mine regler?

Det er også hans fremtid, der er på spil.