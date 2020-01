Kanonkrigerne

USKYLDEN ER ved at blive skudt væk under vores tradition for nytårsskyderi. Glade hvin og imponerede Ooooh, er erstattet af skrig om hjælp og flugt.

Nytåret forvandler store dele af landet til noget, der ligner – og lyder – som en krigszone.

UDEN helt at kunne svare på ’Hvad gør vi så i stedet?’, er mange hovedrystende og trætte af voldsomheden. Og især den nye stil visse steder:

I stedet for at skyde til vejrs, skyder man mod tilfældige forbipasserende biler, cyklister og fodgængere.

Næste år bør man vel forsyne sig med beskyttelsesbriller, allerede fra om eftermiddagen, hvis man skal i døgnkiosken efter en liter mælk. Eller som i Aarhus – er på vej ind på banegården for at tage toget.

TROR folk, de er med i en krigs- eller strømerfilm? Eller er de så syge i hovedet, at de i fuldt alvor – som det skete i Albertslund – synes det er en fed aften, hvor man sætter ild til en affaldscontainer, og derefter beskyder brandmændene, når de kommer for at slukke ilden? 17 steder i landet blev politi og brandvæsen beskudt med vilje.

I Albertslund var politiet hurtigt på pletten, med det meget lidt attraktive job at træde fremad, hvor brandvæsenet måtte trække sig tilbage. Betjentene fik fat i et par af de typer, der havde gang i bagholdsangrebet.

I TOFTLUND fik en 20-årig landets første straksdom for denne nye form for hærgen: 60 dages fængsel for at beskyde en tilfældig kvinde, ramme hende i ryggen og sætte ild til hendes hår. Det er jo ikke bare nytårsknalderi – det er knald i låget. Og nærmest et mirakel, at ingen er kommet værre til skade i år...

Tværtimod fik færre øjenskader i år. Men det er da ikke takket være hensynsfuld præcisions-skydning fra den nye type formummede legesoldater.

OVERALT i Europa er fyrværkerier til voldsom debat. I forhold til andre lande, er vores regler milde. Ifølge Berlingske forbydes fyrværkeri nu i flere tyske byer – med stor folkelig opbakning. I Sverige – typisk! – kræver det særlig tilladelse at fyre den af nu. I England må man kun fyre raketter i sin egen have.

Man fristes til at finde den forslidte vending med ’skal der lig på bordet’ frem. Altså før Danmark får styr på det voldelige og ondskabsfulde nye islæt på noget, der ellers har været sjov og ballade... Politikerne vil formentlig også her i landet få folkelig opbakning, hvis de på forskellig måde hakker bremserne i.

SAMTIDIG må man undre sig i disse klimatider over, at folk giver den så totalt gas, både økonomisk og klimamæssigt, når det nye år skal knaldes i bund. Greta ville sige: How dare you! Men hun er åbenbart ikke inde på lystavlen årets sidste aften.