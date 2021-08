Kaospiloten Kofod

DET ER fuldstændig ligegyldigt, om udenrigsminister Jeppe Kofod holder ferie eller ej. Der vil stadig ikke være huller i hans uvidenhed. I hvert fald ikke, når det kommer til situationen i Afghanistan.

DERFOR ER der ikke tale om nogen heksejagt, når en række partier uden om regeringen ønsker en uvildig undersøgelse, som kan få konsekvenser for de ansvarlige ministre.

GENNEM hele juli måned rykkede SF og flere andre partier regeringen for en hurtigere evakuering. Uden at der skete noget. Først da det stort set var for sent, kom der endelig bevægelse i tingene.

DERFOR virker det også barokt, at Jeppe Kofod på det tv-transmitterede pressemøde onsdag hævdede, at planlægningen har været i gang længe. Vi citerer:

’Vi har siden april arbejdet på situationen i Afghanistan, da det blev besluttet, at den militære tilbagetrækning skulle finde sted.’

I GIVET fald er det et arbejde, han ikke har valgt at dele med sine kolleger i regeringen. Så sent som ti dage inden Taliban havde overtaget hele Afghanistan, pressede den danske regering på for at få genoptaget tvangsudsendelser af asylsøgere til landet. Her var udlændingeminister Mattias Tesfaye den udfarende kraft. Han var klar til at sende flygtninge lige lukt tilbage i sharias gab.

FORLØBET understreger, at enten er vores nuværende regering kynisk ud over alle grænser, eller også er uvidenheden om, hvad der foregår ude i verden, total. Og så er vi tilbage ved udenrigsministeren.

NETMEDIET Olfi skrev tidligere på ugen, at dele af Forsvaret gennem længere tid havde rykket Udenrigs- og Forsvarsministeriet for at få lov til at lave en evakueringsplan for medarbejdere i Kabul. Svaret var nej – med begrundelsen, at behovet ikke var der.

I SØNDAGS var Jeppe Kofod i ’21 Søndag’ på DR. Her skulle han forklare, at der også havde været succeser igennem de 20 år i Afghanistan. Her påstod han, at Al-Qaida ikke mere er i Afghanistan.

DET ER direkte usandt. FN’s Sikkerhedsråd skrev det stik modsatte i juni, og siden har et hav af eksperter og journalister med jævnlig gang i Afghanistan kunnet tilbagevise Jeppe Kofods påstand.

VI HAR en udenrigsminister, som i den grad er på udebane.