Angående drabene i Field’s: Der er noget ’systemisk’, vi bliver nødt til at tale om. Noget, der forekommer helt galt.

Den 22-årige er ’kendt i psykiatrien,’ siger politiet. Mere vil man ikke sige. Derudover medgiver man, at den sigtede, der skød vildt om sig i indkøbscentret, har lagt videoer ud på nettet under samletitlen ’I don’t care.’ Hvor han vifter med våben. Og hvor han nævner et antipsykotisk middel:

’Quetiapin doesn't work’ – Quetiapin virker ikke.

Quetiapin er et antipsykotisk middel, der bruges til behandling af psykotiske tilstande, herunder skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse samt svær depression. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den formodede gerningsmand plaget af mentale problemer som barn. DR hævder med baggrund i anonyme kilder dertil, at han forsøgte at kontakte en psykiatrisk støttelinje inden ugerningen.

I går blev den 22-årige i grundlovsforhør så sigtet for tre drab og syv drabsforsøg. Og derpå fængslet i foreløbig 24 dage, hvor han skal anbringes på en lukket psykiatrisk afdeling, mens politiet efterforsker sagen.

Der er selvsagt meget, vi ikke ved endnu. Men vi ved, at politiet ikke vil kategorisere sagen som terror. Vi ved, at den sigtede havde problemer, som det fremgår af ovenstående.

Vi ved også, at han havde adgang til våben som medlem af en skytteforening på Amager. Og hvordan denne kombination ikke har udløst en alarm i systemet, er et af de gode spørgsmål.

I april 2019 kom en rapport udarbejdet af Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet om sammenhænge mellem psykiatriske patienter og den kriminalitet, disse begår. 218 mentalerklæringer brugt i retssager fra andet halvår af 2016 blev gennemgået.

11 af 13 drab og drabsforsøg kunne med ordentlig psykiatrisk behandling formentlig være undgået, lød en af rapportens konklusioner. I dagens Ekstra Bladet siger overlæge i psykiatri Gitte Ahle, der stod bag undersøgelsen:

’Forholdene i psykiatrien har ikke ændret sig nævneværdigt, så jeg vil vove den påstand, at jeg kunne lave den samme undersøgelse en gang til og få de samme resultater.’

Altså er der noget systemisk, vi bliver nødt til at tale om. Forudsat at den sigtede dømmes for udåden. Uden at pege fingre ad bestemte personer ser det ud til, at nogen ikke har kendt deres besøgelsestid – og med en helt ubærlig konsekvens til følge.