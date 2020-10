Kikset dramaqueen

Trommerne buldrede pludselig omkring Christiansborg i fredags.

Alt var timet og tilrettelagt. Natmaden bestilt, sodavanderne på køl og slikskåle stillet ud til pressen: Nu skulle regeringen have sin triumf endeligt på plads: En aftale om nedslidte Arnes ret til at gå tidligere på folkepension. DF, SF og Enhedslisten skulle lægge stemmer til og gå på efterårsferie med en sejr i bæltet: Se, hvad vi har gjort for de nedslidte ...

Klokken 13 var Dansk Folkeparti bare ikke dukket op til de afsluttende forhandlinger. Vild forvirring ...

Uden DF’s stemmer var der ikke flertal. Det har ligesom stået hugget i granit i månedsvis – de radikale var der ingen, der regnede med.

Det faktum var åbenbart steget Thulesen Dahl til hovedet, så han nu i 11. time forsøgte sig som i de gamle, magtfulde dage med at svinge taktstokken, når man var afhængig af hans stemmer.

I stedet blev det taktstokken, der svingede med Thulesen.

Mens de sad og måbede i Beskæftigelsesministeriet uden den sidste mødedeltager, messede Thulesen allerede smart via liveinterview på TV2 ovre fra Christiansborg: ’Der var nogle knaster’, og ’der manglede mellemregninger’.’Vi mener ikke, vi er der i forhandlingerne, hvor vi kan lave et afsluttende forhandlingsmøde’, spåede han.

SF og Enhedslisten sjoskede hjem på Borgen med deres tykke mapper.

Dramaet kom bare aldrig rigtigt op at flyve. Det virkede, som om Thulesen havde fejlvurderet sin manøvremulighed. Samtidig væltede sexskeletterne ud af Morten Østergaards klædeskab på Christiansborg, så Thulesens timede slutangreb virkede som noget fjernt og krampagtigt.

Mette Frederiksens analyse har åbenbart været rigtig: Ved at holde klippefast på, at det skulle være Arnes tur, var DF tvunget op i et hjørne. Undervejs har DF kastet krav om udlændingestramninger overbord for at holde sig flydende. Men at DF reelt havde en mulighed for at stoppe regeringens flagskib ved at droppe ud i sidste øjeblik, eksisterede vist kun i Thulesens forældede drejebog for politisk indflydelse. Hans vælgere synes, Arnes pension er en god idé.

DF’s mest synlige sejr natten til lørdag blev en minimering af skat på aktieudbytter. Så har man da set det med! Er det Dansk Folkepartis nye bane? DF ville hellere barbere de kommunale jobcentre ned med en milliard for at skåne landets aktionærer. DF ønskede også endnu nemmere adgang til at få seniorpension – og alle ville være faldet ud af vinduerne, hvis rød blok havde sagt nej til at give endnu mere i pension til nedslidte.

Tilbage står billedet af Thulesen, der langede Peter Hummelgaard nogen på ørerne med sin boksehandske, og slagene smertede som et blødt dask af en babyhånd. Tulle var udmanøvreret på forhånd.