UAFBRUDT I 30 ÅR er marginalskatten – altså skatten på den sidst tjente krone – faldet.

Men nu er udviklingen bremset. Fra 2015 og frem til 2022 stiger marginalskatten, viser nye beregninger fra Skatteministeriet, som Jyllands-Posten har gravet frem.



OG DET PÅ TRODS AF, at VLAK-regeringen nedfældede klokkeklare ambitioner i regeringsgrundlaget om at reducere marginalskatten.

HERMED KAN DET konstateres, at Anders Samuelsen og også Lars Løkke står totalt afklædte og ydmygede tilbage.

EN FORFJAMSKET Simon Emil Ammitzbøll-Bille undskylder på Liberal Alliances vegne med, at der ikke er flertal i Folketinget for at sænke skatten for den sidst tjente krone.

NEJ, MEN DET VAR der heller ikke for 15 måneder siden, da LA tromlede sig ind i regeringen. Men ifølge Anders Samuelsen var der ingen grænser for, hvad han kunne få gennemført via sin ministertaburet.

DERFOR TØVEDE han heller ikke med at betegne regeringsgrundlaget som historisk med det ’mest ambitiøse og positive program, som Danmark har set’.

Et program, som i sidste uge resulterede i danmarkshistoriens mindste skattereform. De storstilede planer faldt til jorden med et brag og udstillede regeringens ynkelighed.

VI SKAL NOK LADE være med at minde om LA-bossens tidligere så stålsatte øjne og truslerne om at vippe Lars Løkke af pinden, hvis han ikke tog et opgør med topskatten.

VI FORBIGÅR OGSÅ i tavshed Lars Løkkes evige messen om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at regeringens skattereform ville få nye tusinder ud på arbejdsmarkedet.

Reformens effekt på arbejdsudbuddet viser sig imidlertid at være historisk lav: Godt 1000!

SÅ INGEN KAN længere være i tvivl om, at Lars Løkke vil være statsminister for enhver pris. Og at Anders Samuelsen vælger bonede gulve og ministerbil frem for politisk anstændighed.

FOTO: