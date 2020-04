Klapjagt i Aarhus

AARHUS BYRÅD har vedtaget en stribe forbud, der trumfer de midlertidige begrænsninger, som vi alle er blevet underlagt i kampen mod coronasmitten.

MED RÅDMAND Jette Skive fra Dansk Folkeparti som energisk bannerfører har lokalpolitikerne indledt en historisk omfattende og tids-ubegrænset klapjagt på rygere.

I AL FREMTID vil det i Smilets By være strengt forbudt at ryge udendørs ved kommunale institutioner og anlæg: ved lokalcentre, biblioteker, plejehjem. Og genbrugsstationer. Samt busstoppesteder. Forbuddet gælder ikke kun smøger. Det omfatter også e-cigaretter og vandpiber (!).

I FORVEJEN er det i Aarhus og alle andre kommuner forbudt at ryge ved skoler samt indenfor i kommunale bygninger – ligesom det er i statslige.

MEN VED OGSÅ at kriminalisere luftrummet over og omkring alt kommunalt tager Aarhus Byråd et skridt mod den totalitære ensretning, som østeuropæiske regimer vendte ryggen for 30 år siden.

FOR AT DET IKKE skal være løgn: Byrødderne havde oprindelig planlagt, at rygeforbuddet også skulle omfatte Strøget i midtbyen. Det blev trods alt for meget. I stedet skal rygerne via kampagner ’opfordres’ til at skrotte rygning på gågaden.

DANMARK INDFØRTE for over ti år siden de første rygerestriktioner for at komme passiv rygning til livs. Klog beslutning, som de fleste rygere forstår.

RISIKOEN FOR passiv rygning udendørs er begrænset. Det stopper dog ikke forbuds-politikerne i Aarhus. Nu er begrundelsen, at de unge ikke må udsættes for synet af en ryger i gadebilledet. De risikerer at blive ledt i fordærv, for rygning smitter.

DERFOR MENER formynderne, at de skal gribe ind. Opdragelse af de unge er en politisk opgave. Den kan ikke overlades til forældrene.

HVIS RYGNING smitter, gør f.eks. alkohol, kager og røde bøffer det vel også. Smitterisikoen i det offentlige rum må ifølge forbuds-fanatikerne være alarmerende. Hvor sættes næste klapjagt ind?

INGEN KAN VIDE sig sikre. Medmindre forbudspolitikerne i Aarhus, og hvor de ellers befinder sig, utvetydigt får at vide, at de skal holde to meters afstand.

NOK ACCEPTERER vi midlertidige begrænsninger under coronakrisen, men ellers skal ingen diktere os, hvordan og hvilket liv vi skal leve.