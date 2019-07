SÅ HAR Forbuds-Sverige igen slået til med en forrykt lov: Nu er det strengt forbudt at sidde udendørs på caféer og restauranter med en smøg i hånden. Heller ikke e-cigaretter tillades.

OG DER er meget mere på vej. Den verdensomspændende streamingtjeneste Netflix vil begrænse rygning i nye film og serier i et så vidtgående omfang, at der reelt er tale om et forbud.

AT DEN optrappede klapjagt på rygere nu fører til censur og andre indgreb i den kunstneriske frihed forklarer Netflix med, at rygescener har ’en dårlig indflydelse på unge mennesker’ og øger risikoen for, at seerne begynder at pulse løs.

TILSVARENDE hedder det fra svenskerne, at man vil ’mindske den sociale eksponering af rygere’.

ELLER SAGT direkte: Rygerne skal gemmes væk, fjernes fra det offentlige rum. For rygning smitter!

DANMARKS førende antiryger-lobbyist, Kræftens Bekæmpelse, der i årevis har dikteret sundhedspolitikerne, hvad de skal mene, er selvklart begejstret. Den magtfulde organisation ser gerne flere forbud mod rygning.

FORBUDS-POLITIKKEN begyndte for 12 år siden med rygeloven. Den forbød indendørs rygning på offentlige steder og arbejdspladser. Argumentationen var, at rygerne udsatte andre for passiv rygning. Siden er der kommet nye begrænsninger – f.eks. mod at ryge på togperroner, hvor folk står tæt sammen. Fint og fornuftigt nok.

MEN DET er et syvmileskridt mod diktatorisk ensretning at udstede forbud mod en livsstil, som rygning er, alene fordi den måske kan lokke andre til at gøre det samme.

HVAD BLIVER det næste? Forbud mod servering af alkohol? Hvis rygning smitter, gør alkohol vel også. Eller søde sager? Alle ved, at fedt og sukker feder, øger riskoen for diabetes, huller i tænderne og alt muligt. Hvor mange risikerer ikke at blive overvægtige, hvis de ser folk køre othellolagkage ind i rå mængder på nærmeste café?

OG HVAD med kød, der er en af de helt store klimasyndere. Er det ikke på tide med forbud mod røde bøffer og stegt flæsk på restauranterne?

FORBUDS-FANATIKERNE får rigtig travlt. Medmindre politikerne én gang for alle slår fast, at danskerne er frie borgere, der selv tager ansvar for det liv, de lever.