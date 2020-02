’VI SPØRGER IKKE, hvad der er muligt. Vi spørger, hvad er nødvendigt. Og derefter gør vi det nødvendige muligt,’ proklamerede Dan Jørgensen – Danmarks ’Klima-Dan’ – fra talerstolen i New York sidste efterår.

I DAG er ’Koma-Dan’ måske et mere passende tilnavn.

DE STORE ORD er erstattet af noget, der ligner en lige streg på en skærm over hjerterytme, og den ensformige tone, man hører, når en patient holder op med at trække vejret.

FORHANDLINGERNE om, hvordan Danmark egentlig skal leve op til alle hans bravader, er ikke i gang. Som i slet ikke ... Enhedslisten gav mandag klimaministeren 14 dage til i det mindste at udarbejde en mødeplan. Et påmindende puf, må man sige, Men svaret var det sædvanlige: Vi skal lige afvente dit og lige afvente dat. Forhandlingerne skulle have været i gang for flere måneder siden, ifølge regeringens forståelsespapir.

DENNE GANG skal vi vente på de såkaldte klima-partnerskaber. Regeringen løber aldrig tør for den slags etiketter, der lyder omfattende, men som regel dækker over meget lidt. Klima-partnerskaberne barsler med erhvervslivets forslag 17. marts.

OKAY – fint nok. Så venter vi også på det, kunne man sige ... Så begynder møderne vel dagen efter? Ugen efter? Måneden efter? Nej, Koma-Dan er ikke klar. Og ved Folketingets spørgetime i går sekunderede Mette Frederiksen ham med løfter om, at der arbejdes hårdt, og der kommer en rigtig god løsning om ikke i morgen så ... ja, datoer ville hun ikke ud med. Men det hele er meeget indviklet og skal gøres grundigt.

GRUNDIGHED er en god ting. Problemet er, at Koma-Dan efterhånden ligner en livræd skoledreng, der ikke aner, hvad han skal. Det har han gjort, siden han steg ned til realiteterne efter sit berusende show på de internationale talerstole. Måske er problemet, at det er vokset ham over hovedet.

DAN YNDER at blive omtalt som Svend Aukens arvtager og lærling. Men er han i virkeligheden det? Alt tyder på, at Dan Jørgensen var på det jævne på klimaområdet, da han skulle i gang med regeringens højest prioriterede politiske mål: En klimaplan, der skærer Danmarks CO2-udslip ned med 70 procent inden 2030. En uvidenhed, der frustrerer klimakyndige politikere.

VI ANER ærlig talt ikke, hvad Dan Jørgensen har bedrevet de seneste år? Ud over kåringen af stegt flæsk med persillesovs som nationalret som minister i Thorning-regeringen samt en letvægter af en biografi om Stauning. Og så bragesnak.

DER ER MERE end nogensinde grund til at hæfte sig ved klimaministerens sammenknebne blik. Han ligner en mand, der er oprigtigt bekymret og tænksom, ja. Men det kan efterhånden ikke udelukkes, at han er faldet i dyb søvn.