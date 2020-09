Klima-klovnen

SKATTEYDERNE har igen betalt for, at Dan Jørgensen kan lave pr for sig selv.

EkstraBladet.dk berettede i går om, at en kampagne om klimarigtig mad har kostet Klimaministeriet 1,25 mio. I den forbindelse bringes en morsom video, lavet uden for budgettet, af Dan Jørgensen i kokketøj ved en stegepande. Kampagnen opfylder et behov i befolkningen for fif til klimarigtig mad, påstår Dan Jørgensen. Bl.a. anbefaler man at grille grøntsager i stedet for kød, lave sig en kartoffelmad eller koge en tomatsuppe ... Altså ikke udpræget banebrydende, nyt køkken.

MEN I videoen klovner Dan Jørgensen til gengæld på Twitter sammen med fødevareminister Mogens Jensen, hvor de freestyler ved at smide en squash blandt en masse kobbergryder og noget, der ser svedent ud, på en stegepande. Det er naturligvis altid dejligt med godt humør! Problemet er desværre, at Dan Jørgensen stort set er klimaklovn hele tiden – og for det meste ikke med vilje.

HANS BEHOV for at tale overalt om, hvor klimagod han er, er umætteligt. Nærmest omvendt proportionalt med alt det, han lovede, og som skæppede i valgurnerne før valget, men som ikke bliver til noget. 

PÅ sin Twitter-profil udveksler han typisk for tiden i stedet sødladne hilsner med FN’s klimaforkvinde, Christiana Figueres. Hun takker ham, fordi han har taget hende med i sin klimapodcast. Og han smisker tilbage med ros til hendes lederskab.

PÅSTANDEN om et skrigende behov i befolkningen efter at lave kartoffelmadder klinger også lidt langt ude.

SNARERE ligner det et tidligere pr-stunt, hvor Dan Jørgensen, dengang fødevareminister, pludselig brugte mange penge og tid på at kåre Danmarks nationalret. Hvad skulle vi bruge det til? Dengang faldt det sjovt nok ud, ifølge Dan Jørgensen, til stegt flæsk med persillesovs. Det lugtede igen af Jørgensens lyst til at virke smart-folkelig.

MÅLET om at reducere Danmarks udslip af CO2 med 70 pct. inden 2030 betegnede Dan Jørgensen selv som urealistisk og komisk. Senere tog han som bekendt målet til sig og holdt store taler bl.a. i FN om, at det når han inden 2030, fordi han bare vil det! 

NU er melodien skiftet til, at vi nok snarere skal afvente diverse mirakel-teknologier. 70 pct.-målet skal ikke koste penge, arbejdspladser eller Georg Gearløs-afgifter ude i de ydmyge hjem. Ligesom Dan Jørgensen bryster sig med, at han beskytter den lille mand mod de andres forslag om at udskifte oliefyr, afskaffe benzinbilerne, flyafgifter osv. ’Der bliver ikke mindre efterspørgsel på fødevarer i verden, fordi vi indfører en afgift på kød,’ som han jo meget rigtigt sagde i Jyllands-Posten i går.

FINANSMINISTERIET har allerede regnet klimamålet ned til 39 pct. i sine analyser for 2030. Så Dan Jørgensen skal vel bare klovne videre imens.