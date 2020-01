Klimatosserne

9 minutter og 15 sekunder ud af et kvarter brugte Mette Frederiksen i sin nytårstale på udsatte børn og tvangsfjernelser. Det levnede blot plads til et par ord om klimaet, som ellers var sidste års største politiske sællert.

Partierne var dengang næsten ved at falde over hinanden i stakåndede forsøg på at love mest muligt. Selv Dansk Folkeparti blev grøn. Til slut nåede vi op på en 70 pct. reduktion af drivhusgasserne i år 2030, hvilket Mette Frederiksen stolt har betegnet som verden mest ambitiøse klimalov.

Men nytårstalen var klinisk renset for svar på,hvordan det skal ske. Mette Frederiksen overlod initiativet til børnene: ’Hold fast i jeres engagement. Og bliv ved med at presse os voksne. Klimaet handler om jer og jeres fremtid.’

Ja tak, det tror jeg, børnene har forstået. Men har de voksne?

De ambitiøse klimamål kommer til at koste nogen noget. Hvem, det bliver, synes uklart.

Statsministeren har allerede lovet, at det ikke må gå ud over vækst, arbejdspladser eller på nogen måde forstærke den sociale ulighed. Og oppositionens såkaldte leder, Jakob Ellemann-Jensen, tilføjede i sin nytårstale at de ’gode tider skal fortsætte’, og at det ikke må ’blive dyrere at være dansker eller drive virksomhed’.

Det lader stort set ingen tilbage til at samle regningen op. Og jo længere rækken af de, der ikke skal betale, bliver, des længere bliver der til at nå målet i 2030.

Vi fik den første milde forsmag i denne uge, da Dansk Byggeri fornuftigt forslog, at alle med oliefyr og naturgas skulle skifte til varmepumper. Alene en udskiftning af Danmarks kun 100.000 oliefyr vil skaffe os den første af de halvfjerds procent. Men uha nej! Dansk Folkeparti slog syv kors for sig. Det vil ramme folk på landet, og ingen må rammes.

Hvedebrødsdagene er slut for politikerne. Og i øvrigt også for alle os andre klimatosser. Men det mest tossede er, at regeringen har fået hemmeligstemplet økonomien bag klimaloven. Det svarer til at bygge et hus og holde udgifterne hemmelige, indtil regningen skal betales.

Hvad med lidt politisk mod? Hvad med ærligt at fortælle os, at selvfølgelig bliver der en regning til os alle?

Det var muligvis smart af Mette Frederiksen at bruge al tid på børnene i årets nytårstale. Men så nemt slipper hun ikke fremover. Det koster at redde verden.