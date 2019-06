Kloden koger

MENS DE radikale sad henne i hjørnet og surmulede, indgik de røde en klimaaftale med Mette Frederiksen. Den skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Det lyder umiddelbart utroligt ambitiøst, og er det også.

MEN VORES klode er ved at svede ihjel, og hvorfor skulle vi, der har råd til det, ikke gå forrest?

Derfor er der al mulig grund til at rose de røde og de surmulende

radikale, som jo – i parentes bemærket – naturligvis støtter klimamålene, selvom de på ægte radikal vis er utilfredse med måden, aftalen kom i stand på.

RØD BLOK og de lyseblå radikale har forstået råbet fra valgkampen; vi vil have handling, ikke flere tomme ord.

Kritikken er naturligvis haglet ned over aftalen fra den forsmåede blå blok. Og ja, indtil videre er der kun tale om et tal, 70 procent, men et tal og en ambition er bedre end ingenting.

OG DET ingenting var nøjagtigt, hvad Lars Løkke Rasmussen præsterede i sine fire år som regeringsleder. Han tog alle de nemme, kortsigtede gevinster og undlod at sætte nye initiativer i gang.

Den største skandale er dog, at Løkke som en af sine første handlinger som regeringschef i 2015 halverede pengene til forskning i klimavenlige energiløsninger. Og vi taler ikke om småpenge. Løkke reducerede forskningspuljen med 500 millioner kroner. Om året.

TÆNK, HVAD danske forskere kunne have udviklet allerede i dag, hvis vi ikke havde spildt fire år med blå bloks fodslæbende og

klima-uvenlige nedskæringer.

Det var også Løkke, der hævede afgifterne på el biler og gav tilladelse til at bygge vandlande på Danmarks fredede kyster. Men det er sådan set bagateller i det store spil. For der, hvor det virkelig vil batte, er, hvis vi alene bruger klimavenlig energi. Vi har længe været førende i vindteknologi. Og selvom havmølle-parker er øjebæ, så er de trods alt bedre, end at vi bare lader CO2-udslippet stige, så indlandsisen smelter.

Jordkloden koger og indlandsisen, som er klodens åndedræt, smelter i rekordtempo.

VI MÅ investere massivt i udviklingen af klimavenlige energiløsninger, før det er for sent. Det skylder vi vores børn og børnebørn.

Et tal og en ambition er bedre end ingenting.