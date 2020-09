Klokken 22 - hvad snakker de om?

Vi danskere er et lydigt folkefærd. Var nogle i tvivl, kan de ikke være det efter coronaens indtog. Problemet er reglerne; og at myndighederne ikke er enige om reglerne.

Genindførelsen af et halvt lukket Danmark blev tirsdag ledsaget af direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbaks ord om, at folk bør udvælge otte til ti personer at være sammen med i efteråret. Således at den nye coronabølge ikke kommer ud af kontrol.

Torsdag lød det så fra overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen, at man ikke kan sætte tal på, hvor mange personer man bør omgås. Sociale bobler er ikke en anbefaling, udtalte overlægen.

Så hvad gør vi egentlig? Vi danskere er villige, vi har vist det før. Ja, der har sandt nok været nogle festfebrile unge, der ikke tog det alvorligt nok. Men i betragtning af de konstant modstridende meldinger fra ’de voksne’ er det vel nærmest et under, at der ikke er flere unge, der ikke lytter.

De danske sundhedsmyndigheder skal man tydeligvis ikke læne sig for hårdt op ad. Som mange vil huske, mente Sundhedsstyrelsen i februar ikke, at en eneste person med corona ville nå Danmark. Senere tumlede seruminstituttets direktør rundt i forestillingen om flokimmunitet. Og vi taler dertil om en Lægemiddelstyrelse, hvis direktør hævdede, at der var fuldstændig styr på testkapaciteten og udstyr, indtil han kom undskyldende ud af redskabsskuret med opadvendte håndflader.

Så skulle vi ikke teste bredt, så skulle vi alligevel teste bredt. Så virkede masker ikke, så skulle vi alligevel have dem på. Så skulle man ikke gå til lægen, medmindre man altså havde brug for at gå til lægen. Så skulle man #stayhome, medmindre man havde et vigtigt arbejde.

De næste 14 dage skal vi så alle gå hjem fra caféer, restauranter og værtshuse kl. 22, for alle ved jo, at det er fra kl. 22 og frem, at coronavirus virkelig er farlig. Hvis man sidder på værtshuset fra klokken 18 til 21, er det forbundet med langt mindre risiko, end hvis man gør det fra klokken 21 til 24. Det må enhver forstå.

Intet af ovenstående har nogensinde givet rigtig mening. Alligevel har vi danskere gjort det hele, og endda forbilledligt. Endda i en grad, så vi blev et af de lande, der bekæmpede første bølge af virussen allerbedst.

Er det for meget at forlange regler, hvor man som dansker ikke føler sig til grin?