DET POPULÆRE Netflix, der leverer film og tv-serier over nettet, er løbet ind i en international shitstorm, og streamingtjenesten har kun sig selv at takke herfor.

DE GLOBALE protester skyldes, at Netflix efter krav fra styret i Saudi-Arabien har bortcensureret et afsnit af det satiriske program ’Patriot Act’ med den muslimske komiker Hasan Minhaj.

I AFSNITTET bliver diktaturets reelle leder, kronprins Mohammed bin Salman, grillet ganske eftertrykkeligt. Bl.a. omtales likvideringen og parteringen af den saudiske systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi på konsulatet i Istanbul og de krigsforbrydelser, saudierne begår i Yemen.

MEN REGIMET, hvor ytringsfrihed og andre basale menneskerettigheder har samme vilkår som isterninger i ørkenen, tåler ikke antydning af kritik af kronprinsen.

OFFICIELT begrundes censur-kravet med, at afsnittet strider mod den saudiske lov om cyber-kriminalitet, der med sine gummiparagraffer kriminaliserer hvad som helst.

MEN NETFLIX mener, at der er tale om en – og vi citerer – ’valid, juridisk anmodning’ og har herefter trykket på censur-knappen, så afsnittet ikke længere findes i den saudiske udgave af Netflix.

KNÆFALDET for olie-diktaturet er kortsigtet og farligt og vil inspirere andre regimer med blod på hænderne. Det skriger til himlen, at Netflix samtidig fastholder sin – og vi citerer igen – ’stærke støtte til kunstnerisk frihed’. Hvis streaming-tjenesten virkelig mente de fine ord, havde den i stedet lukket den saudiske afdeling.

MEN NÅR principper og penge støder sammen, kommer principperne oftest til kort. Det gælder ikke kun i virksomheder.

PÅ NATIONALT plan hersker principløsheden. I USA melder Trump dog klart ud, at han er skråt op ligeglad med principper. Herhjemme tales med to tunger – tag som eksempel den årelange mørklægning af knæfaldet for det kinesiske regime.

HYKLERIET burde inspirere til en film eller tv-serie. Spørgsmålet er, om Netflix ville sende den.