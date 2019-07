Knaldtilbud på narko

’DET ER hurtigere end at bestille en pizza på Just Eat’, fortæller to gymnasieelever til Ekstra Bladet. De taler om ecstasy og kokain, der bliver leveret lynhurtigt til døren. Og stort set lige så nemt, åbenbart.

GLEM alt om at skulle vælte rundt i skumle gyder eller på Christiania for at få hash, kokain eller andre stoffer. Knaldtilbud flyver stort set frit, i fuld offentlighed, på sociale medieplatforme som Instagram, Twitter, Snapchat og Facebook. Her kan man finde deciderede reklameopslag, som er tilgængelige i en tidsbegrænset periode. Man får varerne bragt i en fart og med et smil, så man kunne ønske, at andre af hverdagens leverancer, f.eks. til ældre, der sidder og venter på en lunken hakkebøf, fungerede med samme effektivitet.

EN UNG misbruger, der i går fortalte i Ekstra Bladet om, hvor pærelet det er at bestille stoffer, havde rent faktisk erfaret, at han og vennerne bestilte fem gram ecstasy og en pizza samtidig: Ecstasyen kom først.

MEN POLITIET? Sidder de bare og spiser citronmåner, mens ungdommen kan svælge i stoffer? Nej

– aldrig er der beslaglagt så meget kokain på internationalt plan. Jagten er bare svær, fordi pusherne ofte fanger kunderne på de kortvarige reklamer på de åbne medier, men lynhurtigt går over på krypterede apps. Det er som at fange en hveps i en kornmark.

PROBLEMET er også, at der er stoffer nok fra Sydamerika. Kvaliteten er i top, og der er så mange små entreprenører i gang via mobiltelefonerne, som man ikke så, før de sociale medier gav helt nye muligheder for salg.

TO DRENGE berettede også til Ekstra Bladet hvor endnu nemmere, det er at skaffe stoffer, hvis man går ud i diskotek-miljøet. Allerede på gaden bliver de hurtigt kontaktet af jævnaldrende, der spørger om de vil have en gratis smagsprøve. Slår fire drenge sig sammen om et gram kokain til 8-900 kr. er det som at købe en biografbillet, mente de.

UDSIGTERNE TIL, at denne her udvikling ender godt, er minimale. Med mindre de potentielle kunder selv siger nej tak og holder sig til breezers og billige bajere. Indtægterne er svimlende for bagmændene og pusherne. De unge har ofte masser af penge.

EN BARNESKUESPILLER fortæller i dagens avis, hvordan han gik til bunds, fordi det var så nemt at skaffe stoffer, og fordi de for en stund fik ham til at føle sig pragtfuldt tilpas. Han har ellers et lavt selvværd, men for første gang i sit liv, følte han sig ovenpå – for en tid.

NU, to år efter han stoppede misbruget, vejleder han jævnaldrende, og man kan kun bede til, han og lignende rådgivere får succes. Der har aldrig været flere usikre unge end nu. De har penge på lommen, og er både nemme at friste, som barneskuespilleren, og tror naivt, de har helt styr på det.