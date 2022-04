knoklerforDanmark

DET KRÆVER EN helt særlig indlevelsesevne at sætte sig ind i almindelige menneskers knappe økonomi, når man selv fragtes rundt i landet i en milliondyr Volvo XC90 med privatchauffør.

Men det kan Søren Pape. I en video fra lædersædet i sit gratis transportmiddel brokker den konservative partiformand sig over benzinpriserne. Selvom han har gratis benzin i luksuskøretøjet – og heller ikke betaler skat af bilen. For Pape føler med os, der gør.

I DET HELE TAGET kan vi danskere være stolte af vores folkevalgte. Igen og igen viser de, at de vil os det bedste. Og at de kæmper side om side med alle os vælgere.

TAG NU BARE varmechecken. Fantastisk! Alene det, at Dan Jørgensen inden efterårets komme evner at få flere it-systemer til at tale sammen, er imponerende. Pengene varmer ikke nu, men det gør de måske næste vinter. Og invalidepensionist Tina Joost, som i Ekstra Bladet fortalte, at hun ikke længere kan betale sine regninger, kommer nok af med gælden på et tidspunkt.

ASTRID KRAG er et andet eksempel. Social- og ældreministeren har trods tunge sager på sit skrivebord på daglig basis overskud til at dele ud af sig selv på sociale medier. Med selfier i både sol og i snevejr, med morgenkaffe i hånden, og når hun er på vælgervisit.

Mere folkelig bliver man ikke.

VED ÅRSSKIFTET bad chefen – statsminister Mette Frederiksen – Krag om at starte forfra på ældreområdet. Vi kan alle sætte os ind i, hvor frustrerende det er at få sådan en besked. Og hvor stor en lettelse, det må have været for Krag, at hun aldrig rigtig var begyndt. Alt andet havde været spild af skønne kræfter.

ELLER HVAD MED Trine Bramsen? Først var vi alle trygge ved udnævnelsen af hende som forsvarsminister. Men så blev vi endnu roligere, da hun helt sensationelt viste sig at kunne kombinere at være transport- og ligestillingsminister. Det er aldrig set før. Inden længe vil vi se, hvor mesterligt Bramsen kan blande de to.

METTE FREDERIKSEN kan være stolt af sine partisoldater. Selv er hun mere handlekraftig end de fleste. Da grundloven blev skrevet i 1849 var der jo ingen, der havde forudset, at ting nu om dage kan gå så hurtigt, at den ikke bør gælde, når mink skal aflives i det 21. århundrede.

Statsministeren har et køligt overblik. Her er en kvinde med format. En kvinde, der tager ansvaret på sig og aldrig løber fra sine fejltagelser. Danmark er i de bedste hænder.

VI BØR INDFØRE et nyt hashtag om vores politikere: #knoklerforDanmark.

Aprilsnar.