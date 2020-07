’UMENNESKELIGE.’ ’Nærmest dyrisk.’ ’Sundhedsskadelige og uhyrlige.’ ’Respektløst.’ ’Frygtelige.’

DET ER ET lille udvalg af reaktionerne på de forhold, som gamle syge og svage plejehjemsbeboere lever under, og som dokumenteres i den udsendelse, som TV2 efter et længere juridisk slagsmål viste i aftes.

DELE AF dokumentaren har været kendt i flere uger, fordi Ekstra Bladet med familiens tilladelse offentliggjorde skjulte optagelser af den hjerteskærende og groft nedværdigende behandling, som den demens-syge 90-årige Else udsættes for på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

UDSENDELSEN dokumenterer også, hvordan 91-årige Niels ignoreres af personalet på demensplejehjemmet Nyvang i Randers og først efter godt ni timer får en ren ble på. Til trods for at han efter bedste evne flere gange beder om at blive skiftet.

HVAD FANDEN er det, der foregår? Sådan burde de ansvarlige have reageret og straks grebet ind. Men nej. I stedet opstod der kø ved håndvasken.

DEN ANSVARLIGE rådmand i Aarhus Kommune, Jette Skive fra Dansk Folkeparti, vaskede hænder med et krav om fogedforbud, så offentligheden ikke fik kendskab til optagelserne. Det samme gjorde Randers Kommune, hvor formanden for Omsorgsudvalget, socialdemokraten Fatma Cetinkaya, nægtede at forholde sig til uhyrlighederne.

OG SOM sektorformand Torben Klitmøller Hollmann fra plejepersonalets fagforbund, FOA, har sagt til Ekstra Bladet: ’Vi vil til hver en tid gå lige i flæsket på dem, der laver skjulte optagelser.’

DET GJORDE FOA i 2017 og politianmeldte en familie for at have lavet skjulte optagelser af et angiveligt groft omsorgssvigt på et plejehjem i Sorø Kommune. Først for nylig blev sigtelserne frafaldet.

HVAD FOA åbenbart ikke vil forstå er, at skjulte optagelser er den sidste udvej for desperate familier, der igen og igen har forsøgt at gøre de ansvarlige det begribeligt, at deres kære vanrøgtes.

BLOT ET enkelt plejesvigt af en ældrebeboer er ét for meget. For at undgå nye skandaler vil det som et første skridt være oplagt – som Ekstra Bladet tidligere har påpeget – at fratage kommunerne tilsynet med deres egne plejehjem og sætte en uafhængig instans på opgaven.

DET ER aldrig klogt at lade en myndighed kontrollere sig selv. Bare spørg familierne til 90-årige Else og 91-årige Niels.